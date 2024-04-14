Οι αντιαεροπορικές δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν drones που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης CNN και ABC επικαλούμενα αμερικανούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται, χωρίς να προσδιορίσουν τον αριθμό των drones ή τις τοποθεσίες όπου καταρρίφθηκαν.

Αμερικανικά αεροσκάφη κατέρριψαν ιρανικά drones στις επαρχίες Ντεράα και Σουέιντα της νότιας Συρίας, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, δήλωσαν στο Reuters πηγές ασφαλείας.

Νωρίτερα, η αμερικανική πλευρά επιβεβαίωσε την κατάρριψη ενός αριθμού ιρανικών drones -πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερα από 100- που κατευθύνονταν στο Ισραήλ.

Αναχαιτίσαμε το 99%

Αναχαιτίσαμε το 99% των drones που εκτοξεύτηκαν, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ο οποίος συμπλήρωσε: Η απάντηση θα είναι πρωτοφανής.

Και βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη έχουν εμπλακεί στην απόκρουση της επίθεσης με drone από το Ιράν κατά του Ισραήλ, όπως μετέδωσε αρχικά το Sky News επικαλούμενο πηγές άμυνας.

Το Υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο δεν έχει ξεκαθαρίσει τη φύση της βρετανικής συμμετοχής στην απόκρουση της ιρανικής επίθεσης, αλλά ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς γνωστοποίησε πως πρόσθετα βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσουν την Επιχείρηση Shadow, που αποτελεί τη βρετανική επιχείρηση κατά του ISIS σε Ιράκ και Συρία.

Ήχοι εκρήξεων στην Ιερουσαλήμ

Ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με μαρτυρίες, τους οποίους τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αποδίδουν σε εναέριες αναχαιτίσεις.

Λίγα λεπτά πριν, οι σειρήνες είχαν ηχήσει στην πόλη.

Ανάμειξη της Ιορδανίας - Προειδοποιεί το Ιράν

Ιορδανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν δεκάδες ιρανικά drones στο βόρειο και στο κεντρικό τμήμα της Ιορδανίας, τα οποία κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές αξιωματούχων που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Λίγο νωρίτερα, το Ιράν είχε προειδοποιήσει την Ιορδανία να μην προβεί σε ενέργειες υποστήριξης του Ισραήλ στη διάρκεια των αντιποίνων της Τεχεράνης για την πρόσφατη επίθεση στο προξενικό τμήμα της ιρανικής πρεσβείας στη Δαμασκό.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι «καλά πληροφορημένη στρατιωτική πηγή ανέφερε: παρακολουθούμε στενά τις κινήσεις της Ιορδανίας κατά τη διάρκεια των αντιποίνων… και εάν συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ενέργεια (υποστήριξης του Ισραήλ), θα είναι ο επόμενος στόχος».

Το Ιράν παρακολουθεί την Ιορδανία για οποιεσδήποτε κινήσεις υποστήριξης του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των επιθέσεων αντιποίνων της Τεχεράνης και προειδοποιεί τη χώρα ότι θα είναι «ο επόμενος στόχος», δήλωσε ιρανική στρατιωτική πηγή στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

200 drones

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι με την εκτόξευση τουλάχιστον 200 drones σε τρία κύματα ξεκίνησε η ευθεία επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, ως απάντηση στον βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό της Συρίας, πριν από λίγα 24ωρα. Το Ιράν ονόμασε την επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ «Operation True Promise».

Πληροφορίες που επιβεβαιώνονται τόσο από το Ισραήλ, όσο και από τις ΗΠΑ, κάνουν λόγο για μία μαζική επίθεση του Ιράν με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα ιρανικά drones χρειάζονται ώρες για να φτάσουν στους στόχσυς τους στο έδαφος του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, τα ιρανικά drones θα φτάσουν περίπου στις 2 τα ξημερώματα, ενώ από τις 12:30 θα είναι κλειστός ο εναέριος χώρος του Ισραήλ.

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, επίθεση προς το Ιράν έχουν εξαπολύσει ταυτόχρονα επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης και από τον Λίβανο, από μονάδες της Χεζμπολάχ, τις οποίες πλήττει ο στρατός του Ισραήλ.

Ισραηλινά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές από την κυβέρνηση, μεταδίδουν ότι το Ιράν εξαπέλυσε και βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ.,

Αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις έχουν ορθώσει ομπρέλα προστασίας γύρω από το Ισραήλ, καταρρίπτοντας αρκετά από τα ιρανικά drones, μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση, στις 6 το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη του ανωτάτου συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί ο τρόπος αντίδρασης.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιστρέφει εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον το απόγευμα του Σαββάτου, διακόπτοντας το σαββατοκύριακό του στο Ντελαγουέρ, για να διαβουλευθεί με την ομάδα του Συμβουλίου Ασφαλείας του για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

Το Τελ Αβίβ από την πλευρά του δηλώνει έτοιμο να αποκρούσει οποιαδήποτε επίθεση, προσθέτοντας ότι η αντεπίθεση θα είναι άμεση και καίρια. Έχει γίνει ήδη η προεργασία με την επιστράτευση στελεχών της αεράμυνας και ενεργοποίηση στον μέγιστο βαθμό των αντιπυραυλικών συστημάτων.

Στην ανακοίνωσή της, η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι οι Ισραηλινοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαταγές που ενδεχομένως θα δοθούν από την Διοίκηση Πολιτικής Προστασίας του ισραηλινού στρατού (Homefront Command), η οποία εντοπίζει εισερχόμενους πυραύλους ή από αέρος απειλές κατά της χώρας ώστε να ειδοποιηθεί ο πληθυσμός και να σπεύσει στα καταφύγια.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε τη ματαίωση όλων των σχολικών εκδρομών και εκδηλώσεων για τις επόμενες ημέρες και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Ανακοινώνοντας τα μέτρα από τηλεοράσεως, ο Χαγκάρι δήλωσε ότι δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται στο αέρα στο πλαίσιο της κατάστασης συναγερμού.

Το Ισραήλ ζητά κυρώσεις κατά του Ιράν

«H Τεχεράνη διαπράττει ομηρεία και πρέπει να της επιβληθούν κυρώσεις γι αυτό», δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ, μετά την κατάληψη φορτηγού πλοίου που συνδέεται με το Ισραήλ κοντά στο Στενό του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

«Το καθεστώς του Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ένα εγκληματικό καθεστώς που υποστηρίζει τα εγκλήματα της Χαμάς και τώρα διεξάγει επιχείρηση πειρατείας παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Κατζ. «Καλώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ελεύθερο κόσμο να ανακηρύξουν αμέσως το σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση και να επιβάλουν κυρώσεις στο Ιράν τώρα¬.

Το Ιράν "θα υποστεί τις συνέπειες της επιλογής του να επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση", προειδοποίησε σήμερα ο ισραηλινός στρατός καθώς η χώρα βρίσκεται σε συναγερμό απέναντι στις απειλές για αντίποινα από την Τεχεράνη, σύμμαχο της παλαιστινιακής Χαμάς.

"Ενισχύσαμε την ετοιμότητά μας για να προστατεύσουμε το Ισραήλ από μια νέα ιρανική επίθεση. Είμαστε επίσης έτοιμοι να απαντήσουμε", πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι κατέλαβε πλοίο "που συνδέεται" με το Ισραήλ στον Κόλπο.

Το Ιράν μετακινεί πυραύλους και drones

Νωρίτερα το CNN, είχε αναφέρει ότι οι ΗΠΑ παρατήρησαν το Ιράν να μετακινεί εσωτερικά στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, σηματοδοτώντας ότι ετοιμάζεται να επιτεθεί σε ισραηλινούς στόχους, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Ένας από αυτούς είπε ότι οι ΗΠΑ παρατήρησαν το Ιράν να ετοιμάζει έως και 100 πυραύλους κρουζ.

Δεν ήταν ξεκάθαρο εάν το Ιράν ετοιμάζεται να χτυπήσει από το έδαφός του ως μέρος μιας αρχικής επίθεσης ή αν προσπαθήσει να αποτρέψει το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ από τη διεξαγωγή μιας πιθανής αντεπίθεσης στο έδαφός του.

Πηγή: skai.gr

