Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντήθηκε σήμερα με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια, στη Γερμανία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών για την σταθεροποίηση μιας τεταμένης σχέσης στον απόηχο της συνόδου κορυφής των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας, η οποία διεξήχθη τον περασμένο Νοέμβριο, στην Καλιφόρνια.

Οι δύο αξιωματούχοι, οι οποίοι είχαν μιλήσει τελευταία φορά τον Δεκέμβριο τηλεφωνικά, δεν έκαναν καμιά δήλωση στους δημοσιογράφους.

Έπειτα από μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο στην αρχή της περυσινής χρονιάς, η οποία συνδέεται με την υπόθεση του κινεζικού μπαλονιού που είχε πετάξει πάνω από τις ΗΠΑ, Ουάσινγκτον και Πεκίνο εκφράζουν τη βούλησή τους να διαχειριστούν τη σχέση τους "υπεύθυνα" και δηλώνουν την προθυμία τους να σημειώσουν πρόοδο σε ορισμένους τομείς συνεργασίας όπως η καταπολέμηση της φαιντανύλης.

Ο υπουργός Γουάνγκ Γι και ο σύμβουλος εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν είχαν επίσης στα τέλη Ιανουαρίου στη Μπανγκόκ συνομιλίες που τότε χαρακτηρίστηκαν "ειλικρινείς" και "ουσιαστικές" και αφορούσαν μεταξύ άλλων το πολύ ευαίσθητο θέμα της Ταϊβάν, το οποίο διχάζει τις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως.

Οι διαδοχικές αυτές συναντήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια τηλεφωνική συνομιλία την άνοιξη μεταξύ των προέδρων της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, μήνες μετά την προσωπική τους συνάντηση στο Γούντσαϊντ, στην Καλιφόρνια το περασμένο φθινόπωρο.

Η Ουάσινγκτον, από την πλευρά της, καταγγέλλει τους επεκτατικούς στόχους του Πεκίνου στη Νότια Σινική Θάλασσα κυρίως, καθώς και τη βιομηχανική πολιτική του.

Οι συζητήσεις στο Μόναχο διεξάγονται την ώρα που το αμερικανικό Κογκρέσο εξετάζει τη χορήγηση ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού για την Ουκρανία, το Ισραήλ αλλά και την Ταϊβάν η οποία είναι βασικός στρατηγικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα κονδύλια αυτά εγκρίθηκαν από την αμερικανική Γερουσία αλλά δεν έχουν κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι σινοαμερικανικές συνομιλίες διεξάγονται κατά τη διάρκεια μιας εκλογικής χρονιάς για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος αντίπαλος του Τζο Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κάνει εκστρατεία υπέρ μιας προσέγγισης αντιπαράθεσης με την Κίνα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πραγματοποίησαν χωριστές συναντήσεις τις τελευταίες εβδομάδες για να περιορίσουν τη διακίνηση της φαιντανύλης, του συνθετικού ναρκωτικού που σκοτώνει δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς κάθε χρόνο.

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο υπουργό, ο Μπλίνκεν συναντήθηκε στο Μόναχο και με τον Ινδό ομόλογό του Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσχανκάρ, εκπρόσωπο του άλλου ασιατικού γίγαντα. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση για την "εξαιρετική συνεργασία που ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια για να γίνει ισχυρότερη από ποτέ".

Η αμερικανική κυβέρνηση ενέκρινε στις αρχές Φεβρουαρίου την πώληση στην Ινδία στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εγγύηση της ενίσχυσης της συνεργασίας τους, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής, προς μεγάλη δυσαρέσκεια του Πεκίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

