Αξιωματούχος των ανταρτών Χούθι επιβεβαιώνει πως εξαπολύθηκαν πυραυλικά πλήγματα σε πόλεις της Υεμένης

Προειδοποίηση για πλήματα εναντίον των ανταρτών Χούθι είχαν εκδώσει νωρίτερα, ΗΠΑ και Βρετανία, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην Ευθρά Θάλασσα.

Επιθέσεις κατά Χούθι

Ανώτερος αξιωματούχος του κινήματος των ανταρτών Χούθι επιβεβαίωσε πως έγιναν πυραυλικά πλήγματα εναντίον πόλεων της χώρας της αραβικής χερσονήσου τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο Άμπντελ Καντίρ αλ Μορτάντα, αξιωματούχος της Ανσαρουλά —κινήματος πιο γνωστού με το επώνυμο των ηγετών του, Χούθι— ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) πως «αμερικανικές, σιωνιστικές και βρετανικές» δυνάμεις «εξαπέλυσαν επιδρομές στην πρωτεύουσα Σανάα» καθώς και στις επαρχίες «Χοντάιντα, Σαάντα και Νταμάρ» τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

