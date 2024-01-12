Ανώτερος αξιωματούχος του κινήματος των ανταρτών Χούθι επιβεβαίωσε πως έγιναν πυραυλικά πλήγματα εναντίον πόλεων της χώρας της αραβικής χερσονήσου τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ο Άμπντελ Καντίρ αλ Μορτάντα, αξιωματούχος της Ανσαρουλά —κινήματος πιο γνωστού με το επώνυμο των ηγετών του, Χούθι— ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) πως «αμερικανικές, σιωνιστικές και βρετανικές» δυνάμεις «εξαπέλυσαν επιδρομές στην πρωτεύουσα Σανάα» καθώς και στις επαρχίες «Χοντάιντα, Σαάντα και Νταμάρ» τις πρώτες πρωινές ώρες.
