Αμερικανοβρετανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Παρασκευή τέσσερις αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο Χοντέιντα και στο λιμάνι Σαλίφ, στο βόρειο τμήμα της Υεμένης, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah, μέσο ενημέρωσης που ελέγχεται από το σιιτικό κίνημα των Χούθι.

Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον εννέα Υεμενίτες εργαζόμενοι στις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών συνελήφθησαν από τους Χούθι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ οι αντάρτες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη οικονομική πίεση και αεροπορικές επιδρομές από τον συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Κι άλλα άτομα που εργάζονται για ανθρωπιστικές οργανώσεις είναι επίσης πιθανό να είναι όμηροι.

Περιφερειακοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσαν την αιχμαλωσία των εργαζομένων του ΟΗΕ. Οι κρατούμενοι περιλαμβάνουν προσωπικό από την υπηρεσία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το αναπτυξιακό της πρόγραμμα, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού και έναν εργαζόμενο στο γραφείο του ειδικού απεσταλμένου της, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Η σύζυγος ενός από τους κρατούμενους είναι επίσης στα χέρια των Χούθι.

Ο ΟΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει επισήμως την αναφορά του AP.

