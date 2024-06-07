Γάζα: Αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός έχει απόλυτο έλεγχο του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας

Ο ισραηλινός στρατός έθεσε υπό τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχό του τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας, μια συνοριακή ζώνη κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, ανέφερε ανταποκριτής του καταρινού δικτύου Al-Arabi Al-Jadeed το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός έχει τώρα τον απόλυτο έλεγχο του Διαδρόμου από το πέρασμα Κερέμ Σαλόμ μέχρι την ακτή της Μεσογείου.

Το ρεπορτάζ του Al-Arabi Al-Jadeed έρχεται καθώς οι IDF έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ράφα στη νότια Γάζα.

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε και κατέστρεψε μια σήραγγα μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων στο νότιο τμήμα της Λωρίδας που είχε φτάσει μέχρι τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας.

Ο Διάδρομος της Φιλαδέλφειας είναι μια στενή λωρίδα γης 14 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων, στην οποία περιπολούσε ο ισραηλινός στρατός εντός του παλαιστινιακού θύλακα πριν από τη μονομερή απόσυρση του από τη Λωρίδα της Γάζας το 2005, έπειτα από 38 χρόνια κατοχής.

Πηγή: skai.gr

