Δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν όπλα στο λιμάνι της Χάιφα, στο Ισραήλ, υποστηρίζουν ότι στόχευσαν οι Χούθι της Υεμένης, σε συνεργασία με την Ιρακινή ισλαμική Αντίσταση την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου των Χούθι, τα δύο πλοία μετέφεραν οπλικά συστήματα για τον στρατό του Ισραήλ, τα οποία θα χρησιμοποιούσαν εναντίον της Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν επίσης ότι στόχευσαν ένα ακόμη πλοίο, το οποίο παραβίασε την απόφαση απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι της Χάιφα.

Ο ηγέτης των Χούτι της Υεμένης, Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι, προειδοποίησε, επίσης, την Πέμπτη ότι οι επιχειρήσεις της ομάδας με την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ εναντίον του Ισραήλ θα ενταθούν.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός διέψευσε τον ισχυρισμό των Χούθι ότι εξαπέλυσαν μαζί με την ιρακινή Ισλαμική Αντίσταση επιθέσεις σε πλοία στο ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα.

«Δεν αληθεύει», είπε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ.

Νωρίτερα σήμερα το σιιτικό ένοπλο κίνημα της Υεμένης ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε δύο κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με την ιρακινή Ισλαμική Αντίσταση εναντίον πλοίων στη Χάιφα.

