Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε την Παρασκοβιίβκα, στην περιοχή του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι στρατιώτες της επιτίθενται στον ουκρανικό στρατό ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες.

«Στη διάρκεια της εβδομάδας, οι μονάδες της ταξιαρχίας 'Νότος' βελτίωσαν τη θέση τους κατά μήκος της γραμμής του μετώπου και απελευθέρωσαν την κοινότητα Παρασκοβιίβκα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Παρασκοβιίβκα βρίσκεται περίπου 30 χλμ. νοτιοδυτικά του Ντονέτσκ, της μεγάλης πόλης που βρίσκεται στα χέρια των Ρώσων στην ομώνυμη επαρχία.

Τις τελευταίες εβδομάδες ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέλαβε πολλά χωριά στο Ντονμπάς, στην ανατολική Ουκρανία, και λίγο βορειότερα, στην περιοχή του Χαρκόβου, όπου εξαπέλυσε επίθεση στις 10 Μαΐου.

Απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις, ο ουκρανικός στρατός, που υπολείπεται σε πυρομαχικά και άνδρες, αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες εδώ και μήνες.

Η Ουκρανία ελπίζει πως η προσεχής παράδοση νέων δυτικών όπλων, που αναμένεται εδώ και πολύ καιρό, θα της επιτρέψει να ξαναπάρει το πλεονέκτημα στο μέτωπο όπου βρίσκεται σε υποχώρηση.

Ορισμένες δυτικές χώρες, που αρνούνταν μέχρι σήμερα, έχουν δώσει επίσης το 'πράσινο φως', υπό ορισμένους όρους, για ουκρανικά πλήγματα, με όπλα που έχουν δώσει στο Κίεβο, σε στόχους στο ρωσικό έδαφος προκειμένου να προστατευθεί η περιοχή του Κιέβου.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, καταγγέλλει μια νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση για την οποία έχει επιστρατεύσει χιλιάδες άνδες και το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

