Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Πέμπτη κατέστρεψαν οπλικά συστήματα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, πιο συγκεκριμένα εννέα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα και δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USV), επίσης στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ανέφεραν ακόμη πως οι Χούθι, κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, εκτόξευσαν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM).

Διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές.

Κρίθηκε πως τα drones «ήγειραν άμεση απειλή» για τις δυνάμεις των ΗΠΑ, του διεθνούς συνασπισμού και εμπορικά πλοία στην περιοχή, ανέφερε μέσω X χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία του για επιχειρήσεις αυτής της φύσης το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

