Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε χθες Πέμπτη κυρώσεις σε συμμορία η οποία δρα στον Ισημερινό και στον επικεφαλής της, γνωστοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η συμμορία Los Lobos («Οι Λύκοι»), της οποίας ηγείται ο Ουίλμερ Τζοβάνι Τσαβαρία Μπάρι, γνωστός επίσης με το προσωνύμιο «Πίπο», χαρακτηρίζεται πλέον αυτή που πρωτοστατεί στη διακίνηση ναρκωτικών και ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το κύμα βίας που σαρώνει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι Λύκοι φέρονται να παρέχουν προστασία σε διαδρόμους που χρησιμοποιεί το μεξικανικό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) για να διακινεί κοκαΐνη και επίσης να ενορχήστρωσαν τη δολοφονία του υποψήφιου για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο πέρυσι, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Τον Φεβρουάριο, η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις σε άλλη ισχυρή συμμορία στον Ισημερινό, τη Los Choneros.

Η συμμορία Los Lobos, που πλέον έχει χιλιάδες μέλη, αρχικά πιστεύεται πως ήταν ομάδα εκτελεστών στη δούλεψη της συμμορίας Los Choneros, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Οι αρχές του Ισημερινού πασχίζουν εδώ και μήνες να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση στη χώρα· ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα κήρυξε στις αρχές της χρονιάς τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης» κι ανέπτυξε τον στρατό στους δρόμους, αναθέτοντάς του να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις για την «εξουδετέρωση» είκοσι και πλέον συμμοριών.

Η βία του οργανωμένου εγκλήματος στον Ισημερινό έγινε θέμα στα διεθνή ΜΜΕ τον Ιανουάριο, όταν μασκοφόροι εισέβαλαν κραδαίνοντας όπλα σε τηλεοπτικό στούντιο ενώ μεταδιδόταν απευθείας εκπομπή, μερικές ημέρες έπειτα από μαζική ομηρία δεσμοφυλάκων σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.