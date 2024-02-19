ΛΔ Κονγκό: 15 άμαχοι δολοφονούνται από παραστρατιωτικούς στην Ιτουρί

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν προχθές Σάββατο από παραστρατιωτικούς στην Ιτουρί, τη δεύτερη επίθεση εναντίον αμάχων σε χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας στη βορειοανατολική επαρχία της ΛΔ Κονγκό, ανέφεραν χθες Κυριακή συγκλίνουσες πηγές στην περιοχή.

Και αυτή τη φορά, κάτοικοι και αξιωματούχοι της περιοχής κατηγόρησαν τους παραστρατιωτικούς της οργάνωσης CODECO (σ.σ. Coopérative pour le développement du Congo, «Συνεταιρισμός για την Ανάπτυξη του Κονγκό»), η οποία διατείνεται πως υπερασπίζεται τη φυλή Λέντου, σε διένεξη με τη φυλή Χέμα.

Τα θύματα, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου, ανήκαν σε αυτή την τελευταία κοινότητα.

Το Σάββατο το απόγευμα, μέλη της CODECO «έστησαν ενέδρα σε χρήστες του δρόμου Κατοτό-Λαρζί, στο επίπεδο του χωριού Ταλί, όπου αιχμαλώτισαν 15 ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα», τόνισε ο Ζιλ Τσουμπά, παράγοντας της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή Τζουγκού, όπου έγινε η επίθεση.

«Τους έδεσαν, τους έγδυσαν» και κατόπιν τους σκότωσαν. Κάποια θύματα «τουφεκίστηκαν», σε άλλα «έκοψαν τον λαιμό», διευκρίνισε ο κ. Τσουμπά.

Σύμφωνα με εργαζόμενο σε ανθρωπιστική οργάνωση, «τα πτώματα έφεραν σημάδια από βασανιστήρια».

Η επίθεση διαπράχθηκε «ενώ είχαμε ηρεμία εδώ και μήνες», τόνισε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια Ρουφέν Μαπελά, επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό των 15 νεκρών.

«Νομίζαμε πως θα σταμάταγαν αυτά και να τι έγινε», είπε με απόγνωση ο κ. Τσουμπά, θυμίζοντας πως πέρυσι υπογράφτηκαν συμφωνίας ειρήνης των αρχών με διάφορες ένοπλες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της CODECO, έπειτα από διαπραγματεύσεις στο Ναϊρόμπι.

«Ζητάμε η κυβέρνηση να επιταχύνει την ειρηνευτική διαδικασία», ιδίως μέσω προγράμματος αφοπλισμού και κοινωνικής επανένταξης των παραστρατιωτικών, πρόσθεσε.

Την περασμένη Τρίτη, φερόμενα μέλη της CODECO σκότωσαν επτά χρυσωρύχους σε δυο μεταλλεία στην ίδια περιοχή, στην Τζουγκού.

Σύρραξη ανάμεσα σε παραστρατιωτικές ομάδες φυλών είχε στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους μεταξύ του 1999 και του 2003, ως την επέμβαση ευρωπαϊκής δύναμης, της λεγόμενης Επιχείρηση Άρτεμις, υπό γαλλική διοίκηση.

Όμως ο πόλεμος ξανάρχισε στα τέλη του 2017, στοιχίζοντας και πάλι τη ζωή σε χιλιάδες άμαχους κι εκτοπίζοντας μαζικά πληθυσμούς.

Διάφορες ένοπλες οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες υποστηρίζονται από γειτονικά κράτη, λυμαίνονται εδώ και τρεις δεκαετίες το ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, περιοχή με υπέδαφος πλούσιο ειδικά σε χρυσό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

