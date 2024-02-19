«Φιρμάνι» στους Τούρκους πολίτες για να ψηφίσουν τους δικούς του υποψηφίους έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενόψει των δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου.



«Μη με παρεξηγήσετε που μιλάω ξεκάθαρα, αλλά ένας μεγάλος δήμος που δεν είναι δικός μας πως θα καταφέρει να φέρει το φυσικό αέριο; Aν είμαστε εμείς θα υπάρχει το φυσικό αέριο, αν δεν υπάρχουμε εμείς, δεν υπάρχει και το αέριο!» ανέφερε χαρακτηριστικά όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



«Αν η κεντρική διοίκηση με την αυτοδιοίκηση δεν δώσουν χέρι με χέρι, τότε σε εκείνη την περιοχή δεν θα πάνε οι υπηρεσίες. Ήρθε καμία υπηρεσία στην πόλη του Χατάι;» πρόσθεσε.



«O Eρντογἀν δεν έχει τη βέργα κάτω από το γραφείο του, την κρατάει στο χέρι και απειλεί με την βέργα κάνοντας περιοδείες σε όλες τις πόλεις» σχολίασε ο πρόεδρος του κόμματος Deva, και άλλοτε συνεργάτης του Ερντογάν, Αλί Μπαμπατζάν.

'´ΣΤΟ 300 % Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ''

Στο μεταξύ το 300% έχει φθάσει ο πραγματικός πληθωρισμός σε πολλά είδη διατροφής στη γείτονα.



Όπως σχολίασε η παρουσιάστρια του τηλεοπτικού δικτύου Sozcu TV: «Ένα πακέτο για τη νηστεία του Ραμαζανιού με 21 προϊόντα που πέρυσι κόστιζε 189 λίρες, το 2024 κοστίζει 950 λίρες.. . Κούτα με 24 προϊόντα κόστιζε 269 λίρες, φέτος κοστίζει 1300 λίρες! Ο Θεός να βοηθήσει όσους θελήσουν να τα αγοράσoυν για να βοηθήσουν τον κόσμο. Για παράδειγμα το 2023 το ηλιέλαιο κόστισε 19 λίρες φέτος έφτασε τις 69 λίρες. 1 κιλό ρύζι 17 λίρες το 2023, φέτος έφτασε τις 68 λίρες! το αλεύρι από τις 9 λίρες εκτοξεύθηκε στις 33 λίρες και κύβος ζάχαρη από τις 11 λίρες στις 26 λίρες».

«Σκεφτείτε όλα αυτά τα προϊόντα είναι και σε χαμηλότερες τιμές από την αγορά καθώς γίνονται ειδικά για την περίοδο της νηστείας. Αν αυτές είναι οι ειδικές τιμές, σκεφτείτε τι ζει ο λαός στις λαϊκές και στα σουπερ μάρκετ» τόνισε η δημοσιογράφος.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

