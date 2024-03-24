Λίβανος: Τρεις τραυματίες από ισραηλινά πυρά στα περίχωρα της Μπάαλμπεκ

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στην περιοχή της Μπάαλμπεκ, προπύργιο της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο, μεταδίδει ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Αυτή είναι η τρίτη φορά τους τελευταίους πέντε μήνες – δηλαδή από τότε που κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις στη μεθόριο Λιβάνου-Ισραήλ, με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας – που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) βάζουν στο στόχαστρό τους τη συγκεκριμένη περιοχή, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δύο χωρών.

Ισραηλινά αεροσκάφη εκτόξευσαν πέντε πυραύλους στο προάστιο Αλ Οσέιρα, ανέφερε ο ανταποκριτής του AFP. Συμπλήρωσε ότι στόχος της επιδρομής ήταν κέντρο της Χεζμπολάχ που είχε εγκαταλειφθεί προσωρινά, ενώ τραυματίστηκαν ένοικοι γειτονικών κτιρίων.

Ο κυβερνήτης Μπασίρ Χοντρ επιβεβαίωσε τον τραυματισμό τριών ανθρώπων σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινές από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Εστιάζονται κατά μήκος των συνόρων, με εξαίρεση την 26η Φεβρουαρίου και την 12η Μαρτίου όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στην Μπάαλμπεκ του ανατολικού Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Στις συγκρούσεις έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 323 άνθρωποι στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων μελών της Χεζμπολάχ αλλά και 56 αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε λιβανέζικες πηγές ασφαλείας. Στο Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακοινώσει τον θάνατο δέκα στρατιωτών και επτά αμάχων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

