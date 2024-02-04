Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας ανακοίνωσαν πως βομβάρδισαν δεκάδες στόχους σε δεκατρείς τοποθεσίες στην Υεμένη χθες Σάββατο, σε αντίποινα για τις επανειλημμένες επιθέσεις των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών Χούθι εναντίον της εμπορικής ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι βομβαρδισμοί έπληξαν «36 στόχους» σε «13 τοποθεσίες στην Υεμένη», διευκρινίζεται σε κοινή ανακοίνωση των ΗΠΑ, της Βρετανίας και άλλων έξι χωρών (Αυστραλία, Μπαχρέιν, Καναδάς, Δανία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία) που παρείχαν υποστήριξη στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο στόχαστρο μπήκαν υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών, πυραυλικά συστήματα, εκτοξευτήρες και άλλες εγκαταστάσεις.

Οι «30 και πλέον» επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων και σκαφών του πολεμικού ναυτικού των κρατών που συμμετέχουν σε συνασπισμό που συγκρότησε η Ουάσιγκτον στα τέλη της περασμένης χρονιάς συνεχίζουν να «συνιστούν διεθνή πρόκληση», τονίζεται στο κείμενο.

Βομβαρδισμοί έπληξαν αργά το βράδυ χθες Σάββατο περιοχές ελεγχόμενες από τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, μετέδωσε τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στο σιιτικό κίνημα, αποδίδοντας το νέο κύμα επιδρομών στις ΗΠΑ και στη Βρετανία.

Στη Σανάα, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για ισχυρές εκρήξεις περί τα μεσάνυχτα (σ.σ. τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας).

«Αμερικανικοί και βρετανικοί βομβαρδισμοί έβαλαν στο στόχαστρο τις επαρχίες Σανάα, Χάτζα, Νταμάρ, αλ Μπάιντα, Τάιζ και Χοντάιντα», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα μέσω X (του πρώην Twitter).

Οι Χούθι, που πολεμούν εναντίον της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης από το 2014, ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης, της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου.

Από τα μέσα Νοεμβρίου, έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, ενώ έχουν εκτοξεύσει επανειλημμένα πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, που αναχαιτίστηκαν.

Λένε πως διεξάγουν τις επιθέσεις αυτές σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.