Οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα κατά έξι αντιπλοϊκών πυραύλων πλεύσης των Χούθι

Η αμερικανική κεντρική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν σε νόμιμη άμυνα πλήγματα στην Υεμένη κατά έξι αντιπλοϊκών πυραύλων πλεύσης των Χούθι που ήταν "έτοιμοι να εκτοξευτούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα".

Οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν τους πυραύλους κρουζ σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι της Υεμένης και διαπίστωσαν ότι αποτελούν επικείμενη απειλή για τα πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

