Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα κατά έξι αντιπλοϊκών πυραύλων πλεύσης των Χούθι

Οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν τους πυραύλους κρουζ σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι της Υεμένης και διαπίστωσαν ότι αποτελούν επικείμενη απειλή για τα πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα κατά των Χούθι

Η αμερικανική κεντρική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν σε νόμιμη άμυνα πλήγματα στην Υεμένη κατά έξι αντιπλοϊκών πυραύλων πλεύσης των Χούθι που ήταν "έτοιμοι να εκτοξευτούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα".

Οι αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν τους πυραύλους κρουζ σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι της Υεμένης και διαπίστωσαν ότι αποτελούν επικείμενη απειλή για τα πλοία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ πλήγματα Χούθι Υεμένη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark