ΗΠΑ: Συνελήφθη 80χρονος 50 χρόνια μετά τη δολοφονία των γονιών του

Ύστερα από 50 ολόκληρα χρόνια εξιχνιάστηκε υπόθεση δολοφονίας ενός ζευγαριού στο Τενεσί των ΗΠΑ. Μάλιστα σύμφωνα με το Law and Crime, το ζευγάρι είχε σκοτώσει ο πλέον 80χρονος γιος τους.

Ο Μάικλ Κιθ Φάιν, συνελήφθη στην Αλαμπάμα το πρωί της περασμένης Τρίτης και αναμένεται να εκδοθεί στο Τενεσί.

Ο άνδρας είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία για φόνο εκ προμελέτης, ενώ οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο που πιθανόν να γνωρίζει αρκετές λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Το χρονικό

Το αποτρόπαιο έγκλημα αποκαλύφθηκε στις 20 Μαίου του 1977 όταν η αστυνομία του Μέριβιλ δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν τεχνικό τηλεφώνου, ο οποίος είχε βρει ένα πτώμα σε αποσύνθεση μέσα σε ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο έξω από μία οικία.

Το ζεύγος Φάιν είχε θεαθεί για τελευταία φορά ζωντανό δύο εβδομάδες νωρίτερα, όταν είχαν βγει για δείπνο με φίλους.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι, αντίκρισαν το αποσυντεθειμένο πτώμα της 54χρονης Χέλεν Φάιν μέσα στο εσωτερικό του οικογενειακού αμαξιού. Ο 67χρονος σύζυγός της βρέθηκε νεκρός αργότερα στο εσωτερικό της οικίας. Και οι δύο σοροί έφεραν πολλαπλά τραύματα από σφαίρες.

Παρά τις έρευνες των Αρχών η διπλή δολοφονία παρέμενε ανεξιχνίαστη για πολλά χρόνια, ωστόσο ένας συγγενής της οικογένειας το 2021 θέλησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση.

Μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, οι ερευνητές συνέδεσαν για πρώτη φορά τον Μάικλ Φαιν με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τον φόνο των γονιών του, το οποίο είχε βρεθεί σε μια χωματερή σχεδόν ένα χρόνο μετά το έγκλημα, αλλά και με άλλα ευρήματα που είχε συλλέξει η Σήμανση το 1977.

«Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά με υποθέσεις που μένουν ανεξιχνίαστες πολύ καιρό: Τόσο φρικιαστικές πράξεις δεν ξεχνιούνται ποτέ, ούτε από μέλη της οικογένειας ούτε από τους ερευνητές που εργάζονται σκληρά για να οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μέριβιλ, Τόνι Κρισπ.

