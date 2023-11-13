Ο ρωσικός στρατός σκότωσε 34 «μαχητές» και τραυμάτισε άλλους 60 και πλέον εξαπολύοντας αεροπορικά πλήγματα στην επαρχία Ιντλίμπ της Συρίας, μετέδωσε αργά χθες Κυριακή το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο τον υποναύαρχο Βαντίμ Κούλιτ, υποδιευθυντή του λεγόμενου ρωσικού κέντρου συμφιλίωσης στη Συρία.

«Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις διεξήγαγαν αεροπορικά πλήγματα στην επαρχία Ιντλίμπ» στοχοποιώντας «παράνομες ένοπλες ομάδες οι οποίες ενέχονταν σε βομβαρδισμό με πυροβολικό εναντίον θέσεων των συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων», είπε ο υποναύαρχος Κούλιτ, σύμφωνα με το Ιντερφάξ, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση έγινε προχθές Σάββατο.

Ο υποναύαρχος Κούλιτ πρόσθεσε πως σημειώθηκαν επτά επιθέσεις εναντίον συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων μέσα σε 24 ώρες.

Ακόμη, ο ρώσος ανώτατος αξιωματικός ανέφερε πως αμερικανικά αεροσκάφη, επανδρωμένα και μη, παραβίασαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο κι έκαναν πτήσεις χωρίς να έχει υπάρξει κανένας πρότερος συντονισμός για την αποφυγή παράλληλων ενεργειών με τη ρωσική πλευρά.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως έγιναν αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων που «συνδέονταν» με το Ιράν.

Ο συριακός στρατός κατηγορεί οργανώσεις ανταρτών –κατ’ αυτόν τζιχαντιστών– για επιθέσεις σε κυβερνητικές θέσεις στις επαρχίες Ιντλίμπ και Χαλέπι. Αρνείται πως βομβαρδίζει αδιακρίτως περιοχές όπου ζουν εκτοπισμένοι υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών.

Στελέχη της συριακής αντιπολίτευσης καταγγέλλουν πως η Δαμασκός και η Μόσχα εκμεταλλεύονται το ότι η προσοχή του κόσμου έχει στραφεί στον πόλεμο Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και κλιμακώνουν το σφυροκόπημα περιοχών όπου ζουν πάνω από 3 εκατ. άνθρωποι, κατά μεγάλο μέρος εκτοπισμένοι από άλλες συριακές περιοχές, που αρνούνται να υποταχθούν στην αυταρχική κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

