Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι για άμεση στρατιωτική παρέμβαση υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους σε τηλεοπτική ομιλία.

Όπως ανέφεραν, μεταξύ των προϋποθέσεων περιλαμβάνεται η ένταξη νέων συμμάχων στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς και η χρήση της Ερυθράς Θάλασσας για επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, Γιαχία Σάρι, έκανε τις δηλώσεις αυτές σε τηλεοπτική ομιλία του, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στην Τεχεράνη πλησίαζε στο τέλος της τέταρτης εβδομάδας του.

Πηγή: skai.gr

