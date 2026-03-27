ΕΕ: Ξεκινά έρευνα μετά από κυβερνοεπίθεση στις πλατφόρμες της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει έρευνα για μια κυβερνοεπίθεση στους ιστότοπούς της, με τα πρώτα ευρήματα να υποδηλώνουν ότι εκλάπησαν ορισμένα δεδομένα, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ανέφερε ότι ανακάλυψε την επίθεση την Τρίτη και έλαβε «άμεσα μέτρα» για τον περιορισμό της.

Η επίθεση έπληξε την υποδομή υπολογιστικού νέφους (cloud) που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τη διαχείριση της πλατφόρμας Europa.eu, όπου φιλοξενούνται οι ιστότοποι της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και άλλων θεσμικών οργάνων της Ένωσης.

Το περιστατικό «περιορίστηκε», ανέφερε η Επιτροπή. Ωστόσο, τα πρώτα στάδια της έρευνας δείχνουν ότι ενδέχεται να έχουν αφαιρεθεί ορισμένα δεδομένα από αυτούς τους ιστότοπους. Τα εσωτερικά της συστήματα δεν επηρεάστηκαν, σημείωσε η ίδια.

Δεν διευκρινίστηκε ποιος ευθύνεται για την επίθεση.

Κορυφώνονται οι ηλεκτρονικές παραβιάσεις

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εταιρείες δέχονται όλο και περισσότερες επιθέσεις από ομάδες χάκερ, τόσο εγκληματικές όσο και κρατικά υποστηριζόμενες. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, ENISA, προειδοποίησε πρόσφατα ότι η Ευρώπη «χάνει μαζικά».

Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι βρίσκεται στη διαδικασία επικοινωνίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί και ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση, αναλύοντας αργότερα τι συνέβη, προκειμένου να ενισχύσει την κυβερνοπροστασία της στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βίωσε μια σημαντική παραβίαση δεδομένων το 2024, μετά από χακάρισμα σε σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR).

Ένα όργανο που ονομάζεται CERT-EU, το οποίο υπάγεται στο τμήμα πληροφορικής της Επιτροπής, είναι υπεύθυνο για την κυβερνοασφάλεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

