Οι Χούθι της Υεμένης προειδοποίησσαν εκ νέου την Παρασκευή ότι, αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κλιμακώσουν τις επιθέσεις του κατά του Ιράν, είναι έτοιμοι να εμπλακούν στον πόλεμο και να σταθούν στο πλευρό της Τεχεράνης, δήλωσε αξιωματούχος της οργάνωσης στο CNN.

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι έχουν στο παρελθόν διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, επιτιθέμενοι σε εμπορικά πλοία στο στενό και στην Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας χάος στο εμπόριο. Η οργάνωση δεν έχει ακόμη εμπλακεί στον πόλεμο υπέρ του Ιράν, παρότι ορισμένοι αναλυτές ανέμεναν ότι θα το έκανε.

«Η Υεμένη, υπό την ηγεσία των Ανσαρουλάχ (αναφορά στους Χούθι), θα εμπλακεί προς υποστήριξη του Ιράν. Έχουμε θρησκευτική, ηθική και ανθρωπιστική ευθύνη να το πράξουμε», δήλωσε ο υφυπουργός του υπουργείου Πληροφοριών, Μοχάμεντ Μανσούρ, σε δηλώσεις που εστάλησαν από το υπουργείο στο CNN με γραπτό μήνυμα. Πρόσθεσε ότι ο χρόνος που θα γίνει αυτό θα εξαρτηθεί από τις «εκτιμήσεις των ενόπλων δυνάμεων» καθώς και από τις διαβουλεύσεις που γίνονται με την Τεχεράνη και τους συμμάχους της.

«Αν η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της σπεύσουν να κλιμακώσουν την κατάσταση κατά του Ιράν, η Υεμένη θα τους προλάβει παρεμβαίνοντας», πρόσθεσε ο Μανσούρ, σημειώνοντας ότι το κλείσιμο του Στενού του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης -του κομβικού περάσματος που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τις παγκόσμιες θαλάσσιες οδούς- είναι μια «εφικτή επιλογή».

«Τις συνέπειες θα τις υποστούν οι Αμερικανοί και Ισραηλινοί επιτιθέμενοι, καθώς και οι πρωτεύουσες που είναι συνένοχες και σιωπούν», τόνισε.

Το Ιράν έχει ήδη κλείσει το Στενό του Ορμούζ -τη βασική δίοδο για περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου- εδώ και σχεδόν τέσσερις εβδομάδες, προκαλώντας χάος στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Η προειδοποίηση του Μανσούρ κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τις δηλώσεις του ηγέτη των ανταρτών Αμπντέλ Μαλέκ αλ-Χούθι, ο οποίος σε ομιλία που μεταδόθηκε τηλεοπτικά την Πέμπτη, αναφέρθηκε στις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί η χώρα λόγω της αμερικανικής εμπλοκής στη σύγκρουση της Υεμένης, αλλά δεν έκανε καμία δήλωση με την οποία να ανακοινώνει επισήμως την είσοδο των Χούθι στον πόλεμο με το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

