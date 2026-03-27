Ο Γουίτκοφ «βλέπει» άμεσες επαφές με το Ιράν εντός της εβδομάδας

Σε θρίλερ εξελίσσονται οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την εκκίνηση διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, με την αμερικανική πλευρά να εκπέμπει θετικά μηνύματα και την Τεχεράνη να μην αποκαλύπτει τις προθέσεις της.

Σε μια τελευταία εξέλιξη, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, εξέφρασε αισιοδοξία ότι επίκεινται επαφές με την Τεχεράνη εντός της εβδομάδας, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον αναμένει την απάντηση της ιρανικής πλευράς στο σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ.

«Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα. Είμαστε σαφώς αισιόδοξοι για αυτό», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε επενδυτικό φόρουμ στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

«Έχουμε θέσει στο τραπέζι μια συμφωνία 15 σημείων, την οποία οι Ιρανοί έχουν εδώ και κάποιο διάστημα. Αναμένουμε την απάντησή τους και αυτή θα μπορούσε να επιλύσει τα πάντα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

