Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά (G7) πιο ανεπτυγμένων χωρών που συναντώνται στην Ιταλία υπόσχονται να «υποστηρίξουν» την Ουκρανία «όσο χρειαστεί», σύμφωνα με το προσχέδιο της διακήρυξης που είδε το AFP. H G7 επαναβεβαιώνει επίσης «τις συλλογικές προσπάθειές της προκειμένου να αφοπλίσει και να αποξηράνει τη χρηματοδότηση του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος».

«Είμαστε αλληλέγγυοι για να υποστηρίξουμε τη μάχη της Ουκρανίας για την ελευθερία και την ανοικοδόμησή της όσο χρειαστεί», λένε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι δέχθηκαν χθες, Πέμπτη, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και υποσχέθηκαν τη χορήγηση 50 δισ. δολαρίων που θα αντληθούν από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Επίσης, η G7 «εναντιώνεται» στις «επικίνδυνες επιδρομές του Πεκίνου στη Νότια Σινική Θάλασσα, σύμφωνα πάντα με το προσχέδιο τελικής διακήρυξης που είδε το AFP, σε ένα πλαίσιο κινδύνου κλιμάκωσης στην περιοχή του "Ινδικού-Ειρηνικού ωκεανού".

"Συνεχίζουμε να εναντιωνόμαστε στην επικίνδυνη χρήση από την Κίνα των ακτοφυλάκων της και ναυτικών πολιτοφυλακών στη Νότια Σινική Θάλασσα και στα εμπόδια που θέτει κατ΄επανάληψη στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας των χωρών στην ανοιχτή θάλασσα", αναφέρουν οι ηγέτες της G7.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

