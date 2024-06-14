Η Eυρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα Παρασκευή θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του τέταρτου αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας για 2,3 δισ. ευρώ σε δάνεια (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση), στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αποτελεί το επίκεντρο του NextGenerationEU.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης του αιτήματος πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα στις 17 Απριλίου 2024, η Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά τον ένα στόχο που καθορίστηκε στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την τέταρτη δόση του δανείου.

Το αίτημα πληρωμής καλύπτει σημαντικά βήματα για την υλοποίηση επενδύσεων που θα προωθήσουν θετικές αλλαγές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα στους τομείς της πράσινης μετάβασης, της ψηφιοποίησης, της αύξησης της εξαγωγικής ικανότητας, των οικονομιών κλίμακας και της καινοτομίας.

Ο στόχος σε αυτό το αίτημα πληρωμής απαιτεί την υπογραφή σωρευτικών δανειακών συμβάσεων του ΜΑΑ ύψους 4,5 δισ. ευρώ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εταιρείες, για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων. Αποτελεί μέρος της δανειακής διευκόλυνσης, η οποία είναι το μεγαλύτερο μέτρο στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Η δανειακή διευκόλυνση θεσπίστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας για την αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου ιδιωτικών επενδύσεων και, ως εκ τούτου, την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης. Στοχεύει στη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας, τις οικονομίες κλίμακας και την καινοτομία. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω δανείων, καθώς και από τη στήριξη μετοχικού κεφαλαίου για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παραδείγματα χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και συστημάτων μέτρησης με ψηφιακούς μετρητές, οι επενδύσεις σε κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού, η ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου, η κατασκευή αιολικών πάρκων και η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

