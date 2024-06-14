Επίσημο και του Κοσέλεφ στον Ατρόμητο

Την τρίτη του καλοκαιρινή μεταγραφή ανακοίνωσε ο Ατρόμητος. Οι «κυανόλευκοι», όπως αναμενόταν, επισημοποίησαν την ενάρξη της συνεργασίας τους με τον Αλεξέι Κοσέλεφ, με τον δίμετρο διεθνή Μολδαβό πορτιέρε να έχει ξεχωρίσει με την παρουσία του στην εστία της Λαμίας τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Περιστερίου έχει ανακοινώσει ήδη τους Φαν Βέερτ και Καρλίτος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Ατρομήτου:

Τρίτη προσθήκη για την ομάδα μας το φετινό καλοκαίρι.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να καλοσωρίσει στην «οικογένεια» της, τον Αλεξέι Κοσέλεφ!

Tο τρίτο κατά σειρά μεταγραφικό απόκτημα που θα φορέσει το ένδοξο αστέρι καλείται να αποτελέσει τον «φύλακα – άγγελο» της εστίας μας για τον επόμενο χρόνο.

Η εντυπωσιακή παρουσία του κάτω από τα δοκάρια της Λαμίας τον τελευταίο 1,5 χρόνο αποτελεί για τον ύψους 2,00μ. τερματοφύλακα την παρακαταθήκη για ένα μέλλον πλούσιο σε επιτυχίες!

Ο Αλεξέι Κοσέλεφ (Alexei Koselev) βρέθηκε σήμερα στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2025 παρουσία του Τεχνικού Διευθυντή Γιάννη Αγγελόπουλου. Θα φορέσει τη φανέλα με τον αγαπημένο του αριθμό «55».

Αμέσως μετά δήλωσε στο atromitosfc.gr τα εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ο Ατρόμητος είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας και αυτό έχει να κάνει με την υγεία που εκπέμπει ως Club, την άρτια οργάνωση σε όλα τα επίπεδα, το οικογενειακό κλίμα και τις τέλειες εγκαταστάσεις που είναι ακριβώς ότι θέλει για να απολαμβάνει και να προπονείται σε ευρωπαϊκές συνθήκες κάθε επαγγελματίας αθλητής.

Από την πρώτη στιγμή που έμαθα για το ενδιαφέρον της ομάδας δεν είχα κανένα ενδοιασμό, σε συνδυασμό με τον τρόπο που με πλησίασε ο τεχνικός διευθυντής κύριος Αγγελόπουλος και τη σαφήνεια με την οποία μου ανέλυσε το πλάνο της ομάδας. Τον ευχαριστώ όπως και τον πρόεδρο κύριο Σπανό για την ευκαιρία που μου δίνουν να παίξω στο Περιστέρι.

Προσωπικά βάζω πάντα τους μεγαλύτερους στόχους, προσπαθώ να κερδίζω σε κάθε ματς και να φθάσω όσο πιο ψηλά. Τους ίδιους στόχους θα βάλω και με τη νέα μου ομάδα, να κατακτήσουμε την υψηλότερη δυνατή θέση στο πρωτάθλημα και να διακριθούμε στο Κύπελλο Ελλάδας.

Για την επικείμενη συνεργασία του με τον προπονητή μας Πάμπλο Γκαρσία, είπε ότι: «Στα ματς που παίξαμε πέρσι εναντίον του είδαμε τον τρόπο λειτουργίας και τη φιλοσοφία του που μου άρεσε πολύ. Τα περισσότερα θα τα πούμε όταν ξεκινήσουμε τη δουλειά. Είχα πάντως πολύ καλή επικοινωνία και με τον προπονητή τερματοφυλάκων κύριο Πετρόπουλο ο οποίος μου εξήγησε πως θα δουλέψουμε και ποια είναι η στρατηγική του».

Απευθυνόμενος προς τους φιλάθλους μας, ο Αλεξέι Κοσέλεφ τόνισε τα εξής:« Θα ήθελα να τους πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πια μέλος αυτή της μεγάλης οικογένειας του Ατρόμητου, τους χρειαζόμαστε, τους θέλουμε δίπλα μας και θα κάνουμε τα πάντα για να τους προσφέρουμε όμορφες στιγμές».

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ

Γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 1993 στο Κισινάου της Μολδαβίας και αναδείχθηκε μέσα από τα τμήματα Υποδομής της Κουμπάν Κράσνονταρ. Ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του Βασίλι που έκανε καριέρα τερματοφύλακα. Το 2014 μεταπήδησε στη Σαξάν (10 συμμετοχές) και την επόμενη σεζόν στην Τιράσπορ (10 συμμετοχές). Επόμενος σταθμός του η Σερίφ Τιράσπορ στην οποία έμεινε μέχρι το 2017 μετρώντας 49 συμμετοχές. Την σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στη Ρουμανία με τη Πολιτέκνικα Ιάσι (15 συμμετοχές). Το καλοκαίρι του 2018 έκανε το μεγάλο βήμα για τη Γερμανία και υπερασπίστηκε για τρία χρόνια την εστία της Φορτούνα Σιτάρντ (72 συμμετοχές). Από εκεί αντί του ποσού του 1,3 εκ. ευρώ μεταπήδησε στην Ιαπωνία για λογαριασμό της Τζούμπιλο Ιβάτα από την οποία ελεύθερος τον Φεβρουάριο του 2013 για να έρθει στη χώρα μας και στη Λαμία. Στην ομάδα της Φθιώτιδας πραγματοποίησε 37 συμμετοχές. Είναι 26 φορές διεθνής με την Εθνική Μολδαβίας.

Αλεξέι Κοσέλφ καλώς ήρθες στο Περιστέρι!





