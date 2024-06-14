Λογαριασμός
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Καινούργιο Αγρινίου - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Δείτε βίντεο

Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, και 2 Ε/Π.Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 17:10
Πηγή: agriniopress

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καινούργιο Αγρινίου και συγκεκριμένα προς τον Βλοχό και πάνω από την περιοχή Χρυσοχεριά.

Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, και 2 Ε/Π.Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Δεν απειλούνται σπίτια.

Πηγή: skai.gr

