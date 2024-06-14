Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καινούργιο Αγρινίου και συγκεκριμένα προς τον Βλοχό και πάνω από την περιοχή Χρυσοχεριά.

Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, και 2 Ε/Π.Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Δεν απειλούνται σπίτια.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καινούργιο Αγρινίου. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ ,10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2024

Πηγή: skai.gr

