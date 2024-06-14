Η Ουκρανία απέρριψε τους όρους για την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ως «παράλογους», λέγοντας ότι προσπαθεί να παραπλανήσει τις παγκόσμιες δυνάμεις και να υπονομεύσει τις πραγματικές ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ο Πούτιν δήλωσε σε ομιλία του ότι η Ρωσία θα τερματίσει άμεσα τον πόλεμο στην Ουκρανία μόνο εάν το Κίεβο συμφωνήσει να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες του στο ΝΑΤΟ και να παραδώσει το σύνολο των τεσσάρων επαρχιών που διεκδικεί η Μόσχα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας περιέγραψε τα λόγια του ως «δηλώσεις χειραγώγησης που έχουν στόχο να παραπλανήσουν τη διεθνή κοινότητα (και) να υπονομεύσουν τις διπλωματικές προσπάθειες να επιτευχθεί μια δίκαια ειρήνη».

«Είναι παράλογο για τον Πούτιν, ο οποίος σχεδίασε, προετοίμασε και εκτέλεσε, μαζί με τους συνοδοιπόρους του, τη μεγαλύτερη ένοπλη επίθεση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να παρουσιάζεται ως ειρηνοποιός», προσθέτει το υπουργείο στην ανακοίνωση του.

Σε χωριστές του δηλώσεις ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ δήλωσε στο Reuters μέσω Zoom, ότι δεν «υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί συμβιβασμός» μεταξύ των δηλώσεων του Πούτιν και των όρων που θέτει η Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία.

«Προτείνει στην Ουκρανία να παραδεχτεί την ήττα της. Προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει νομικά τα εδάφη της στη Ρωσία. Προτείνει στην Ουκρανία να υπογράψει τη γεωπολιτική της κυριαρχία», δήλωσε ο Ποντολιάκ.

There are no new "peace proposals" from #Russia. Entity Putin has voiced only the "standard aggressor's set", which has been heard many times already. Its content is quite specific, highly offensive to international law and speaks absolutely eloquently about the incapacity of the… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 14, 2024

Ο Ποντολιάκ δήλωσε ότι ο Πούτιν προσπαθούσε να αρπάξει την ατζέντα των ειδήσεων από την Ουκρανία κάνοντας την ομιλία του λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής.

Ο σύμβουλος, ο οποίος συχνά ενεργεί ως εκπρόσωπος του γραφείου του προέδρου, δήλωσε ότι η Μόσχα προσπαθεί επίσης να παρουσιαστεί στον κόσμο, και ιδιαίτερα στις χώρες του «Παγκόσμιου Νότου», ως η πλευρά που ενδιαφέρεται περισσότερο για την ειρήνη.

«Με τη δήλωση του Πούτιν, η Ρωσία εμφανίζεται σαν να μην ήταν αυτοί που ξεκίνησαν την επίθεση... αλλά σαν να προτείνουν την ειρήνη και η Ουκρανία να μην τη θέλει», είπε.

Ο Ποντολιάκ είπε ότι η Ουκρανία θέλει την ειρήνη, αλλά μόνο αν η Ρωσία τιμωρηθεί δίκαια για την επιθετικότητά της και διατηρηθεί η κυριαρχία της Ουκρανίας.

Ο Ποντολιάκ δήλωσε επίσης στο Χ ότι οι απαιτήσεις του Ρώσου προέδρου «αντιβαίνουν στην κοινή λογική».

«Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτές τις ψευδαισθήσεις και να σταματήσουμε να παίρνουμε στα σοβαρά τις "προτάσεις" της Ρωσίας, οι οποίες είναι αντίθετες με την κοινή λογική».

«Δεν υπάρχουν νέες "ειρηνευτικές προτάσεις" από τη Ρωσία. Το υποκείμενο Πούτιν εξέφρασε απλώς την "τυπική επιλογή του επιτιθέμενου", η οποία έχει ήδη ακουστεί πολλές φορές. Το περιεχόμενό της είναι αρκετά συγκεκριμένο, άκρως προσβλητικό για το διεθνές δίκαιο και απολύτως εύγλωττο για την αδυναμία της σημερινής ρωσικής ηγεσίας να αξιολογήσει επαρκώς τις πραγματικότητες» έγραψε στο Χ.

Τελεσίγραφο στη Μόσχα έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρεμβαίνοντας στους «όρους ειρήνης» του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κίεβο. Ο Ρώσος πρόεδρος «δεν είναι σε θέση» να έχει απαιτήσεις από την Ουκρανία για να τερματίσει τον πόλεμο, διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, εκθειάζοντας τις στρατιωτικές επιτυχίες του Κιέβου απέναντι στην ευρείας κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

