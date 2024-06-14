Γερμανική αστυνομία για Άγγλους οπαδούς στο Euro: «Καλύτερα με... κάνναβη, παρά με αλκοόλ»

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η παρουσία των οπαδών της Αγγλίας στο Euro πονοκεφαλιάζει τις γερμανικές αρχές και ήδη ο αγώνας της Κυριακής με τη Σερβία στη «Veltins Arena» θεωρείται υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με την Sun και τη μαρτυρία Γερμανού εκπροσώπου της αστυνομίας που επικαλείται το δημοσίευμα, για τις αρχές θα ήταν προτιμότερο οι Άγγλοι οπαδοί να κάνουν χρήση κάνναβης που θα τους… καλμάρει, παρά αλκοόλ που μπορεί να τους οδηγήσει σε παρεκτροπές.



«Αν δούμε μια ομάδα οπαδών να πίνει αλκοόλ και να δείχνει απειλητική και μια άλλη ομάδα οπαδών να κάνει χρήση κάνναβης, φυσικά θα έχουμε την προσοχή μας στραμμένη στους πρώτους. Η κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να κάνει κάποιον επιθετικό, σε αντίθεση με την κάνναβη που μπορεί να τους χαλαρώσει. Εμείς θέλουμε να αποτρέψουμε τα βίαια επεισόδια και να κρατήσουμε τον κόσμο ασφαλή», τόνισε.



Σημειώνεται πως από την 1η Απριλίου η Γερμανία μπήκε στη λίστα των χωρών όπου η χρήση κάνναβης νομιμοποιήθηκε.

Στον αγώνα της Κυριακής, πάντως, οι οπαδοί των δύο ομάδων θα μπορούν να αγοράζουν μόνο μπύρα με μειωμένο περιεχόμενο αλκοόλ. Μια «ελαφριά μπύρα» με 2,5% αλκοόλ θα υπάρχει στο γήπεδο, με τους οπαδούς να περιορίζονται σε δύο ποτήρια τη φορά, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο (AFP) η εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γκελζενκίρχεν, στη δυτική Γερμανία. Οι συνηθισμένες μπύρες, των οποίων ο όγκος αλκοόλ κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5%, έχουν απαγορευτεί να πωλούνται, μέτρο που ελήφθη για «λόγους ασφαλείας».



Περισσότεροι από 1.600 Άγγλοι και Ουαλοί φίλαθλοι, στους οποίους απαγορεύτηκε η είσοδος στα γήπεδα λόγω προηγούμενης βίαιης συμπεριφοράς, δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Euro, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.