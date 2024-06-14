Λογαριασμός
Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξετάζει κυβερνοεπιθέσεις στην Ουκρανία ως εγκλήματα πολέμου - Αποδίδονται στη Ρωσία

Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι διεξάγει κυβερνοπόλεμο στην Ουκρανία

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ερευνούν κυβερνοεπιθέσεις στην Ουκρανία, που αποδίδονται στη Ρωσία, ως πιθανά εγκλήματα πολέμου ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο Reuters. 
Ερευνώνται τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. 

Η ανακοίνωση, που μπορεί να οδηγήσει σε εντάλματα σύλληψης, είναι η πρώτη του είδους της. 



Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι διεξάγει κυβερνοπόλεμο στην Ουκρανία. 
 
Πηγή: skai.gr

TAGS: Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Ρωσία εγκλήματα πολέμου
