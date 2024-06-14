Οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ερευνούν κυβερνοεπιθέσεις στην Ουκρανία, που αποδίδονται στη Ρωσία, ως πιθανά εγκλήματα πολέμου ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο Reuters.

Ερευνώνται τουλάχιστον τέσσερις μεγάλες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.



Η ανακοίνωση, που μπορεί να οδηγήσει σε εντάλματα σύλληψης, είναι η πρώτη του είδους της.

Πηγή: skai.gr

Η Μόσχα έχει αρνηθεί ότι διεξάγει κυβερνοπόλεμο στην Ουκρανία.

