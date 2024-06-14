Για τις εξελίξεις αναφορικά με την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ενημέρωσε την Παρασκευή ο ΑΔΜΗΕ, σημειώνοντας ότι το έργο θα άρει οριστικά και με βιώσιμους όρους την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Διαχειριστής:

Στο πεδίο της κατασκευής, ο ανάδοχος των καλωδιακών τμημάτων Nexans έλαβε από την Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), το «πράσινο» φως προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες βυθού. Το πλοίο για λογαριασμό της γαλλικής εταιρείας θα ξεκινήσει άμεσα τη χαρτογράφηση του βυθού προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη διαδρομή για το υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέει την Κύπρο με την Κρήτη.

Στο πεδίο της χρηματοδότησης, συμφωνήθηκε μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του κρατικού ταμείου των Ηνωμένων Πολιτειών DFC να σταλούν άμεσα οι προτεινόμενοι όροι χρηματοδότησης (term sheet) του έργου, σε συνέχεια της επιστολής προθέσεων (LoI) που είχε απευθύνει πρόσφατα στον Φορέα Υλοποίησης. Ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται πολύ κοντά στο να έχει προτεινόμενους όρους χρηματοδότησης και από ελληνικές εμπορικές τράπεζες, ενώ συνεχίζει τους κύκλους επαφών με ενδιαφερόμενους επενδυτές για μετοχική συμμετοχή στο έργο. Επίσης, ο Διαχειριστής βρίσκεται σε συζητήσεις με την Τράπεζα Κύπρου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση του έργου, προκειμένου να συμμετέχει στην χρηματοδότησή του.

Στο πεδίο της ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων της Κύπρου, η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ είχε την Πέμπτη 13/6, αναλυτική συζήτηση με την κυπριακή Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για τα οφέλη και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.

Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους Επαγγελματικών Συνδέσμων και άλλων Οργανωμένων Συνόλων - Μελών του ΟΕΒ, περιλαμβανομένων και του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΣΑΗ), παρουσιάστηκαν εκτενώς τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής διασύνδεσης έναντι του σεναρίου ανάπτυξης της Κύπρου ως απομονωμένου ενεργειακού συστήματος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης κόστους-οφέλους (CBA) που παρουσίασαν οι μελετητές - σύμβουλοι του ΑΔΜΗΕ κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Κύπρο. Επίσης, δόθηκαν εμπεριστατωμένες απαντήσεις από τους μελετητές και τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ σε όλα τα θέματα που τέθηκαν, όπως οι εισαγωγές και οι εξαγωγές ενέργειας στην Κύπρο, τεχνικά ζητήματα λειτουργίας της διασύνδεσης και του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, η αναγκαιότητα και η οικονομική βιωσιμότητα των ενεργειακών υποδομών που υφίστανται ή θα πρέπει να αναπτυχθούν κλπ.

Ο Φορέας Υλοποίησης τεκμηρίωσε - όπως επισημαίνεται - με συγκεκριμένα στοιχεία τα εξής οφέλη του GSI:

Η διασύνδεση εντάσσει την Κύπρο στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ανοίγοντας τον δρόμο για συμμετοχή των Κυπρίων επιχειρηματιών σε όλες τις δραστηριότητες της ενεργειακής ευρωπαϊκής αγοράς, ήτοι στην παραγωγή, την προμήθεια και το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ένταξη στην ενιαία αγορά θα οδηγήσει νομοτελειακά σε σύγκλιση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου με αυτές της υπόλοιπης Ευρώπης προς όφελος των ιδιωτών και εταιρικών καταναλωτών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αναφέροντας ενδεικτικά για ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 5.000 KWh ετησίως, αγγίζει τα 400 ευρώ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος κατ' έτος.

Μέσω του διασυνδεδεμένου συστήματος, η παραγόμενη ενέργεια ΑΠΕ βρίσκει διέξοδο προς τη ζήτηση, γεγονός που δίνει πλεονέκτημα στους παραγωγούς ΑΠΕ (κυρίως φ/β) της Κύπρου που παράγουν φθηνότερα σε σύγκριση με την Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι, μόλις η Κύπρος διασυνδεθεί, η μεγάλη παραγωγή ΑΠΕ των σταθμών της (κυρίως ΦΒ) που θα πρέπει να εγκατασταθούν στη νήσο για την επίτευξη πολύ υψηλών στόχων διείσδυσης ΑΠΕ, μετατρέπει την Κύπρο σε εξαγωγική για την περίσσεια παραγωγής ΑΠΕ.

Δεδομένου ότι το φυσικό αέριο συνιστά μεταβατικό καύσιμο και για την Κύπρο στην κοινή πορεία απανθρακοποίησης της Ευρώπης μέχρι το 2050, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, οι μονάδες παραγωγής Φ/Α μαζί με τις υπόλοιπες μονάδες συμβατικών καυσίμων, όταν η διείσδυση των ΑΠΕ θα έχει αυξηθεί σημαντικά, θα λειτουργούν στη βάση της εφεδρείας ή συμπληρωματικής λειτουργίας μέσω μηχανισμού ισχύος για εφεδρεία - ευελιξία (capacity mechanism).

Τέλος, λαμβάνει χώρα σήμερα τηλεδιάσκεψη μεταξύ του ΑΔΜΗΕ, του κρατικού fund του Αμπού Ντάμπι, TAQA, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας της Κύπρου και της Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕΕ, ώστε να διευκρινιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο συμμετοχής του fund, στο έργο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

