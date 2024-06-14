Το Happy Traveller στον Λίβανο (Β΄Μέρος) - Δείτε το trailer

Το Β’ Μέρος, το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 17.45, στον ΣΚΑΪ

Το Happy Traveller, από το προηγούμενο επεισόδιο, βρίσκεται στον Λίβανο, μία χώρα στις ανατολικές ακτές της Μεσογείου με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, εκπληκτική κουζίνα και εντυπωσιακά φυσικά και ιστορικά αξιοθέατα.

Το Σάββατο 15 Ιουνίου συνεχίζεται το ταξίδι στην ξεχωριστή χώρα με ένα roadtrip στα βόρεια. Ο Ευτύχης επισκέπτεται το βουνό Harissa με το εντυπωσιακό άγαλμα της Παναγίας του Λιβάνου και πηγαίνει στις σπηλιές Jeita, όπου βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους σταλακτίτες στον κόσμο. Εξερευνά την Τρίπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας στα βόρεια σύνορα με Συρία, όπου κάνει βόλτα στην αγορά και δοκιμάζει παραδοσιακά γλυκά σε ένα από τα πιο φημισμένα ζαχαροπλαστεία της Μέσης Ανατολής.

Στη συνέχεια, πηγαίνει στο Μπατρούν όπου κάνει τον γύρο της παλιάς πόλης με ποδήλατο και βλέπει τον ήλιο να χάνεται στη Μεσόγειο θάλασσα. Επόμενη στάση, η ιστορική πόλη Βύβλος με το γραφικό λιμανάκι και την εντυπωσιακή Ακρόπολη. Η Βύβλος είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου που κατοικείται συνεχόμενα μέχρι και σήμερα.

Αφού ολοκληρώνει την εξερεύνηση της βόρειας ακτογραμμής της χώρας, πηγαίνει ανατολικά και ανεβαίνει στα βουνά για να δει και το "ορεινό πρόσωπο"

του Λιβάνου. Το δεύτερο επεισόδιο στον Λίβανο κλείνει σε ένα από τα πιο επικά μέρη που έχει επισκεφθεί ποτέ με την εκπομπή - το φαράγγι Baatara, όπου ένας καταρράκτης ανάμεσα σε 3 φυσικές γέφυρες θα τον εντυπωσιάσει και θα συνειδητοποιήσει ότι «τέτοιο καταρράκτη δεν είδε ούτε στην Ισλανδία»!

Δείτε το trailer:

