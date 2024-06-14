Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Χέρσο Κιλκίς - Οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών - Δείτε βίντεο

Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 2 αεροσκάφη

UPDATE: 18:25
φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Χέρσο Κιλκίς. Νωρίτερα, ωστόσο, οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών.

Μάλιστα στην περιοχή στάλθηκε μήνυμα 112.

112

Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 16 οχήματα και  2 Α/Φ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Κιλκίς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark