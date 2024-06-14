Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην περιοχή Χέρσο Κιλκίς. Νωρίτερα, ωστόσο, οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των σπιτιών.

Μάλιστα στην περιοχή στάλθηκε μήνυμα 112.

Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 2 Α/Φ.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χέρσο Κιλκίς. Επιχειρούν 34 #πυροσβέστες με 16 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2024

Πηγή: skai.gr

