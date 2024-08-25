«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή, καθώς οι πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι η Χεζμπολάχ χτύπησε ένα πλοίο του Ισραηλινού ναυτικού με έναν νεκρό στρατιώτη.

Νέα πλάνα που μεταδίδουν ξένα μέσα δείχνουν τη στιγμή που βλήμα χτυπά το ισραηλινό στρατιωτικό ταχύπλοο σκάφος «Dvora» που σκότωσε 1 Ισραηλινό στρατιώτη και τραυμάτισε αρκετούς άλλους.

Ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί εάν πρόκειται για χτύπημα της Χεζμπολάχ ή για πύραυλο αναχαίτισης με σιδερένιο θόλο που εσφαλμένα είδε το σκάφος ως εχθρική οντότητα.

Τι αναφέρει το Ισραήλ

Λίγες ώρες αργότερα ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν ότι πλοίο του πολεμικού ναυτικού χτυπήθηκε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

«Ο Νταβίντ- Μοσέ Μπεν- Σιτρίτ, ηλικίας 21 ετών, έπεσε στη μάχη στο βόρειο Ισραήλ», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, στην οποία πρόσθεσε ότι υπάρχουν άλλοι δύο τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τις συνθήκες θανάτου του στρατιώτη.

Ωστόσο τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι αυτός σκοτώθηκε όταν βρισκόταν σε πλοίο στα ανοικτά την ώρα που πύραυλος του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος αναχαίτιζε drone που είχε εκτοξεύσει η Χεζμπολάχ.

BREAKING: New footage shows moments when a projectile hit the israeli ‘Dvora’ military fastboat which killed 1 israeli soldier and wounded several others.



Σημειώνεται επίσης ότι η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον IDF

Στο μεταξύ αξιωματούχος της Χεζμπολάχ δήλωσε ότι η απάντηση του σιιτικού λιβανέζικου κινήματος προς το Ισραήλ για τον φόνο ενός διοικητή του καθυστέρησε «για πολιτικούς λόγους» και κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων συνομιλιών για μια συμφωνία εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Ο αξιωματούχος, σε γραπτές του δηλώσεις που διένειμε στον Τύπο, επεσήμανε ότι η Χεζμπολάχ «εργάστηκε» ώστε να διασφαλίσει πως η απάντησή της στον φόνο του Φουάντ Σουκρ στις 30 Ιουλίου δεν θα προκαλέσει ευρείας κλίμακας πόλεμο.

