Στην κόψη του ξυραφιού η Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ

Με κομμένη την ανάσα η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά το πρωινό χτύπημα της Χεζμπολάχ με εκατοντάδες πυραύλους και drones στο βόρειο Ισραήλ, το οποίο απάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τα πλήγματα στο έδαφος του Λιβάνου πριν από την επιχείρηση της Χεζμπολάχ, καθώς οι δυνάμεις του είχαν πληροφορίες για το χτύπημα της σιιτικής οργάνωσης και έτσι λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουν οι εκτοξεύσεις, 100 ισραηλινά μαχητικά πραγματοποίησαν επιθέσεις σε τουλάχιστον 40 θέσεις στο νότιο Λίβανο καταστρέφοντας εκτοξευτές ρουκετών και πυραύλων που σύμφωνα με τους στρατιωτικούς στόχευαν όχι μόνο στον βορρά του Ισραήλ, αλλά κάποιοι από αυτούς είχαν ρυθμιστεί να εξαπολύσουν επιθέσεις και προς το κεντρικό Ισραήλ.

Από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν δύο στελέχη της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε η ίδια η οργάνωση.

Η Χεζμπολάχ έκανε γνωστό ότι προχώρησε σε «επίθεση με μεγάλο αριθμό drones» και «320 ρουκέτες τύπου Κατιούσα» εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, ειδικά εναντίον «σημαντικού στρατιωτικού στόχου», χωρίς να διευκρινίσει ποιον, και κατόπιν πως ολοκλήρωσε την «πρώτη φάση» των αντιποίνων της για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού της βραχίονα, στο πλαίσιο της οποίας επλήγησαν 11 ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως ισχυρίστηκε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας, στο οποίο δήλωσε ότι το Ισραήλ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αμυνθεί.

«Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας, να επιστρέψουμε τους κατοίκους του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους και να συνεχίσουμε να τηρούμε έναν απλό κανόνα: Όποιος μας βλάπτει, τον βλάπτουμε», δήλωσε.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ νωρίς το πρωί κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Ισραήλ για 48 ώρες. Πάντως, αργότερα το Ισραήλ έκανε επανεκτίμηση της κατάστασης και προχώρησε σε άρση των περιοριστικών μέτρων σε μεγάλο τμήμα του βορρά, αλλά διατήρησε τις οδηγίες ασφαλείας σε ορισμένες περιοχές κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Σε αυτό το φόντο διεξάγονται σήμερα συνομιλίες στο Κάιρο προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για εκεχειρία, οι πιθανότητες για την οποία πάντως μοιάζουν λίγες. Η ισραηλινή αντιπροσωπεία ανακοίνωσε το πρωί της Κυριακής πως θα μεταβεί στο Κάιρο σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Παρόντες θα είναι οι επικεφαλής της Μοσάντ Δαυίδ Μπαρνέα, της Σιν Μπετ Ρονέν Μπαρ, ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, ο πρωθυπουργός του Κατάρ και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου.

Χαμάς και Χούθι συνεχάρησαν τη Χεζμπολάχ

Συγχαρητήρια στη Χεζμπολάχ για την «ποιοτική και σημαντική απάντηση» που έδωσε στο Ισραήλ έδωσε η Χαμάς.

«Επαινούμε και συγχαίρουμε την ποιοτική και σημαντική απάντηση που έδωσαν οι μαχητές της Χεζμπολάχ σήμερα το πρωί εναντίον πολλών ζωτικών και στρατηγικών στόχων βαθιά μέσα στη σιωνιστική οντότητα, ως απάντηση στο έγκλημα της δολοφονίας του Φουάντ Σουκρ και για τα εγκλήματά του και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά του στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο» ανέφερε η Χαμάς.

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης συνεχάρησαν σήμερα το λιβανέζικο κίνημα Χεζμπολάχ για την επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ και απείλησαν εκ νέου ότι θα απαντήσουν στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του λιμανιού Χοντέιντα τον προηγούμενο μήνα.

«Συγχαίρουμε τη Χεζμπολάχ και τον γενικό της γραμματέα για τη μεγάλη και γενναία επίθεση που εξαπέλυσε η αντίσταση σήμερα το πρωί εναντίον του ισραηλινού εχθρού», επεσήμαναν οι Χούθι σε ανακοίνωσή τους.

Πρόσθεσαν εξάλλου ότι «θα έρθει σίγουρα» μια απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα της 20ης Ιουλίου εναντίον του λιμανιού της Χοντέιντα, το οποίο ελέγχουν.

Η «απάντηση» της Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει ότι η αντίσταση είναι «ισχυρή» και σε θέση «να τηρήσει τις δεσμεύσεις και τις απειλές της», τόνισαν οι Χούθι.

Οι σιίτες αντάρτες έχουν προειδοποιήσει ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μετά τα πλήγματα της 20ης Ιουλίου, τα οποία αποτέλεσαν την ισραηλινή απάντηση στην επίθεση με drone των Χούθι εναντίον του Τελ Αβίβ με έναν νεκρό.

«Επαναλαμβάνουμε ότι η απάντηση της Υεμένης δεν θα καθυστερήσει», υπογράμμισαν.

