Η Air France αναστέλλει τις πτήσεις της προς Τελ Αβίβ και Βηρυτό τουλάχιστον ως αύριο

Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό «τουλάχιστον ως τη Δευτέρα 26 Αυγούστου», μετά την επιδείνωση της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Με δεδομένη την κατάσταση «οι σημερινές και αυριανές πτήσεις ακυρώνονται», επεσήμανε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι το μέτρο ενδέχεται να παραταθεί.

Η Air France είχε αναστείλει τις πτήσεις της μεταξύ Παρισιού και Βηρυτού από τις 29 Ιουλίου ως τις 15 Αυγούστου.

Από την πλευρά της η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι παρατείνει την αναστολή των πτήσεών της προς τη Βηρυτό ως τις 30 Σεπτεμβρίου και ως τις 2 Σεπτεμβρίου προς το Τελ Αβίβ και την Τεχεράνη επικαλούμενη τον κίνδυνο κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή.

Η ισραηλινή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την επανάληψη των πτήσεων από και προς το Τελ Αβίβ, μετά τις καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και την εκτροπή αεροσκαφών σε άλλα αεροδρόμια της χώρας.

Το αεροδρόμιο της Βηρυτού εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, αν και κάποιες εταιρείες, ανάμεσά τους οι Royal Jordanian Etihad Airways, έχουν ακυρώσει τις πτήσεις τους.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε μεγάλης κλίμακας επίθεση της Χεζμπολάχ εξαπολύοντας πολλαπλά πλήγματα στον Λίβανο. Όμως το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα επεσήμανε ότι κατάφερε να εκτοξεύσει εκατοντάδες drones και ρουκέτες εναντίον ισραηλινών θέσεων σε αντίποινα για τον θάνατο του στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα Φουάντ Σουκρ σε ισραηλινό πλήγμα σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

