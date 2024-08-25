Ποια είναι η Χεζμπολάχ - Ποιος είναι ο ηγέτης της, Χασάν Νασράλα

Η Χεζμπολάχ είναι σιιτική μουσουλμανική οργάνωση που έχει πολιτική επιρροή και ελέγχει τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

Ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 από την πιο κυρίαρχη σιιτική δύναμη της περιοχής, το Ιράν, για να αντιταχθεί στο Ισραήλ.

Τότε, οι δυνάμεις του Ισραήλ είχαν καταλάβει το νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της χώρας.

Η Χεζμπολάχ συμμετέχει στις εθνικές εκλογές από το 1992 και έχει αποκτήσει σημαντική πολιτική παρουσία.

Η ένοπλη πτέρυγά της έχει πραγματοποιήσει θανατηφόρες επιθέσεις σε ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις στον Λίβανο.

Όταν το Ισραήλ αποχώρησε από τον Λίβανο το 2000, η ​​Χεζμπολάχ πήρε τα εύσημα ότι το εκδίωξε από τη χώρα.

Από τότε, η Χεζμπολάχ έχει διατηρήσει χιλιάδες μαχητές και ένα τεράστιο οπλοστάσιο πυραύλων στο νότιο Λίβανο. Εξακολουθεί να αντιτίθεται στην παρουσία του Ισραήλ σε αμφισβητούμενες συνοριακές περιοχές.

Έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τα δυτικά κράτη, το Ισραήλ, τις αραβικές χώρες του Κόλπου και τον Αραβικό Σύνδεσμο.

Το 2006, ξέσπασε πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, που προκλήθηκε όταν η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε θανατηφόρα διασυνοριακή επιδρομή.

Ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν στο νότιο Λίβανο για να προσπαθήσουν να εξαλείψουν την απειλή από τη Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, επιβίωσε και έκτοτε αύξησε τον αριθμό των μαχητών του και απέκτησε νέα και καλύτερα όπλα.

Ποιος είναι ο Χασάν Νασράλα

Ο Χασάν Νασράλα είναι σιίτης κληρικός που ηγείται της Χεζμπολάχ από το 1992. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της οργάνωσης σε πολιτική, αλλά και στρατιωτική δύναμη.

Έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν και τον ανώτατο ηγέτη του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η σχέση με το Ιράν χρονολογείται από το 1981, όταν ο πρώτος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Χομεϊνί, τον διόρισε προσωπικό αντιπρόσωπό του στον Λίβανο.

Ο Νασράλα δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και χρόνια, ωστόσο απευθύνει τηλεοπτικά μηνύματα κάθε εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.