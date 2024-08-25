Η μάχη με τους καταπιεστές είναι διαρκής, δήλωσε μετά το χτύπημα της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Χαμενεΐ στη διάρκεια θρησκευτικής τελετής την Κυριακή.

«Ο αγώνας κατά του μετώπου της αδικίας και της καταπίεσης δεν μπορεί να τερματιστεί» πρόσθεσε.

Ο Χαμενεΐ συμπλήρωσε ότι στην εποχή του σπαθιού και της λεπίδας οι πόλεμοι είχαν άλλη μορφή από αυτήν που έχουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτή η μάχη παίρνει διαφορετικά σχήματα με βάση τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του χρόνου και του τόπου. Ο πόλεμος με τους εχθρούς δεν πρέπει να ξεχαστεί. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παίρνεις ένα όπλο. Σημαίνει να σκέφτεσαι σωστά, να μιλάς σωστά, να αναγνωρίζεις σωστά και να στοχεύεις με ακρίβεια» είπε αφού ηγήθηκε της μεσημεριανής και απογευματινής προσευχής.

Χούθι: Συγχαρητήρια στη Χεζμπολάχ

Οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης συνεχάρησαν τη Χεζμπολάχ και τον Νασράλα για την επίθεσή του εναντίον του Ισραήλ και απείλησαν εκ νέου ότι θα απαντήσουν στα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του λιμανιού Χοντέιντα τον προηγούμενο μήνα.

«Συγχαίρουμε τη Χεζμπολάχ και τον γενικό της γραμματέα για τη μεγάλη και γενναία επίθεση που εξαπέλυσε η αντίσταση σήμερα το πρωί εναντίον του ισραηλινού εχθρού» επεσήμαναν οι Χούθι σε ανακοίνωσή τους.

Πρόσθεσαν ότι «θα έρθει σίγουρα» μια απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα της 20ής Ιουλίου εναντίον του λιμανιού της Χοντέιντα, το οποίο ελέγχουν.

Η «απάντηση» της Χεζμπολάχ επιβεβαιώνει ότι η αντίσταση είναι «ισχυρή» και σε θέση «να τηρήσει τις δεσμεύσεις και τις απειλές της», τόνισαν οι Χούθι.

Οι σιίτες αντάρτες έχουν προειδοποιήσει ότι θα εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μετά τα πλήγματα της 20ης Ιουλίου, τα οποία αποτέλεσαν την ισραηλινή απάντηση στην επίθεση με drone των Χούθι εναντίον του Τελ Αβίβ με έναν νεκρό.

«Επαναλαμβάνουμε ότι η απάντηση της Υεμένης δεν θα καθυστερήσει», υπογράμμισαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.