Η αποστολή του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν εξέφρασε σήμερα «την ανησυχία της» για ένα νομοσχέδιο που επικύρωσαν πρόσφατα οι Ταλιμπάν, το οποίο επιβάλλει, μεταξύ άλλων, νέους περιορισμούς στις γυναίκες.

Ο νέος νόμος, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη ελέγχει κάθε πλευρά της κοινωνικής και ιδιωτικής ζωής των Αφγανών, ακολουθώντας μια ιδιαίτερα αυστηρή εκδοχή της σαρίας, του ισλαμικού νόμου.

Στα 35 άρθρα του το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν καλυμμένο το πρόσωπο και το σώμα τους όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού και να φροντίζουν να μην ακούγεται η φωνή τους.

Επίσης οι άνδρες απαγορεύεται να ξυρίζουν τις γενειάδες τους, να παραλείπουν τις προσευχές και τις νηστείες, όπως και το να ακούν μουσική στο αυτοκίνητο.

Οι ποινές για την παραβίαση των κανόνων αυτών ξεκινούν από «συστάσεις, προειδοποιήσεις για ιερή τιμωρία, προφορικές απειλές» και φτάνουν ως «την κατάσχεση περιουσίας, κράτηση από μία ώρα ως τρεις ημέρες σε φυλακές και όποια άλλη τιμωρία κρίνεται προσήκουσα», διευκρίνισε το αφγανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αν οι ποινές αυτές αποτύχουν να συμμορφώσουν τους παραβάτες, αυτοί θα παραπέμπονται στο δικαστήριο, πρόσθεσε.

Η αντίδραση του ΟΗΕ και η απάντηση των Ταλιμπάν

«Έπειτα από δεκαετίες πολέμου και εν μέσω φρικτής ανθρωπιστικής κρίσης, ο αφγανικός λαός αξίζει περισσότερα από το να απειλείται ή να φυλακίζεται αν καθυστερεί να πάει στην προσευχή, αν στρέψει το βλέμμα του προς έναν άτομο του αντίθετου φύλου που δεν ανήκει στην οικογένειά του ή αν έχει στην κατοχή του μια φωτογραφία», κατήγγειλε σήμερα η Ρόζα Οτουμπάγιεβα επικεφαλής της αποστολής αρωγής του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA).

Σύμφωνα με την ίδια, «ο νόμος αυξάνει τους ήδη αφόρητους περιορισμούς στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν, με τον απλό ήχο μιας γυναικείας φωνής έξω από το σπίτι να θεωρείται προφανώς παραβίαση των ηθικών κανόνων».

Ο ΟΗΕ εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για τους περιορισμούς που επιβάλλει ο νόμος στη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία του Τύπου, καθώς προβλέπει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να δημοσιεύουν «περιεχόμενο εχθρικό προς τη σαρία και τη θρησκεία» ή «φωτογραφίες που δείχνουν ζωντανά όντα».

«Μέρα με τη μέρα προσπαθούν να σβήσουν τις γυναίκες από την κοινωνία», κατήγγειλε μια 37χρονη νοικοκυρά από την Καμπούλ. «Η σιωπή της διεθνούς κοινότητας μπροστά στις ενέργειες των Ταλιμπάν τους ενθαρρύνει να δημιουργούν νέους νόμους και περιορισμούς καθημερινά», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Προώθησης της Αρετής ελέγχουν τους Αφγανούς για τυχόν παραβιάσεις της σαρίας εδώ και τρία χρόνια. Το υπουργείο ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι τον προηγούμενο χρόνο συνέλαβε και έθεσε υπό κράτηση περισσότερους από 13.000 ανθρώπους. Δεν διευκρίνισε ωστόσο τα αδικήματα στα οποία είχαν υποπέσει ούτε το φύλο τους.

Οι Ταλιμπάν ακύρωσαν το προηγούμενο Σύνταγμα του Αφγανιστάν όταν κατέλαβαν την εξουσία στη χώρα τον Αύγουστο του 2021 και δήλωσαν ότι θα κυβερνούν με βάση τον ισλαμικό νόμο.

Οι δυτικές χώρες έχουν τονίσει ότι για να αναγνωρίσουν επισήμως την κυβέρνηση των Ταλιμπάν θα πρέπει το ισλαμιστικό κίνημα να σεβαστεί τα δικαιώματα των γυναικών.

Οι Ταλιμπάν απαντούν ότι σέβονται τις γυναίκες όπως προβλέπει η εκδοχή τους του ισλαμικού νόμου και τα τοπικά έθιμα, τονίζοντας ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα.

