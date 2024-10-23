Η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανέφερε απόψε ότι εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον μιας ισραηλινής στρατιωτικής βάσης που βρίσκεται στα νότια της Χάιφα, της μεγαλύτερης πόλης του βόρειου Ισραήλ.

Στην ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση υποστηρίζει ότι οι μαχητές της εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση με «ένα σμήνος drones στη βάση Τιράτ Κάρμελ».

Αυτή είναι η τρίτη επίθεση στη Χάιφα και τα περίχωρά της για την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη η Χεζμπολάχ μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες. Νωρίτερα σήμερα ανέφερε ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στα βόρεια της Χάιφα. Η «ομοβροντία ρουκετών» είχε ως στόχο «τη βάση Ζοφολόν», ανέφερε η οργάνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.