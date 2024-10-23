Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν τη βούλησή του να «ενισχυθούν» οι σχέσεις με την Τεχεράνη, η οποία κατηγορείται από τους Δυτικούς ότι προμηθεύει στον ρωσικό στρατό μη επανδρωμένα αεροσκάφη με εκρηκτικά για την επίθεσή του στην Ουκρανία.

Οι διμερείς σχέσεις «παρουσιάζουν ανάπτυξη και είναι πράγματι φιλικές», δήλωσε ο Πούτιν εκφράζοντας ικανοποίηση, μόλις άρχισε η διμερής συνάντηση με τον Πεζεσκιάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS που διοργανώνεται στο Καζάν της Ρωσίας. Πρόσθεσε ότι θέλει «να ενισχύσει τη θετική δυναμική που αναδύεται όσον αφορά την εμπορική και οικονομική συνεργασία».

Ο Πούτιν είπε στον Ιρανό ομόλογό του ότι οι δύο χώρες θα υπογράψουν σύντομα μια συμφωνία πλήρους συνεργασίας και πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Συρία και τη Μέση Ανατολή.

Ο Μεσούντ Πεζεσκιάν δήλωσε από την πλευρά του στον Ρώσο ομόλογό του ότι οι σχέσεις των δυο χωρών τους είναι στρατηγικής φύσης. Πρέπει να συνεχίσουμε την εποικοδομητική συνεργασία, τόνισε. Ο Πεζεσκιάν δήλωσε επίσης ότι «θα είμαστε σε θέση να εξουδετερώσουμε όλες τις αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά των χωρών μας». Ο πρόεδρος του Ιράν είπε επίσης στον συνομιλητή του ότι «θα ορίσουμε σύντομα την ημερομηνία για την υπογραφή της συμφωνίας μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

