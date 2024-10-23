Αμείωτη ένταση στα μέτωπα Λιβάνου και Γάζας

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επικεντρώνει σήμερα το πρωί τους βομβαρδισμούς της σε στόχους της Χεζμπολάχ στην Τύρο του νοτίου Λιβάνου, αφού προηγήθηκε εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους εκτεταμένου τμήματος του κέντρου της πόλης. Νωρίτερα, το Ισραήλ έβαλε κατά του αρχηγείου των μυστικών υπηρεσιών της οργάνωσης στην κοιλάδα Μπεκάα σκοτώνοντας τον επικεφαλής της, ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, τουλάχιστον 80 ένοπλοι της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, με τους βομβαρδισμούς να συνεχίζονται στη συνοικία Ντάχια της νότιας Βηρυτού.



Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται και σήμερα οι βομβαρδισμοί στη βόρεια Γάζα, με επίκεντρο την περιοχή της Τζαμπάλια. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, από τις πρωινές ώρες έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 40 άτομα. Παράλληλα, συνεχίζεται από χθες η μαζική φυγή αμάχων από την Τζαμπάλια με κατεύθυνση τις νότιες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, προς το Χαν Γιούνις και την ανθρωπιστική ζώνη στο Μαουάσι.



Παράλληλα, σειρήνες ήχησαν το πρωί στο Τελ Αβίβ και τα περίχωρά του. Πάνω από 25 ρουκέτες αναφέρθηκε ότι εκτοξεύθηκαν από τη Χεζμπολάχ στοχεύοντας τη Χάιφα, τη βόρεια Γαλιλαία, τις παραλιακές πόλεις βορείως του Τελ Αβίβ και το κεντρικό Ισραήλ. Θραύσματα βρέθηκαν στους δρόμους της παραλιακής πόλης Χερτσλία, ενώ ρουκέτες κατέπεσαν στις βιομηχανικές ζώνες των πόλεων Άκκο και Κιριάτ Μπιάλικ πλησίον της Χάιφας, καθώς επίσης και στη θέση Νααμάν στη βόρεια Γαλιλαία, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Επισήμως ακέφαλη η Χεζμπολάχ

Με χθεσινοβραδινή του ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι εξουδετέρωσε τον επικρατέστερο διάδοχο και εξάδελφο του Χασάν Νασράλα, Χάσεμ Σαφιεντίν, όταν βομβαρδίστηκε υπόγειο επιτελικό κέντρο της οργάνωσης στη συνοικία Ντάχια της Βηρυτού. Έκτοτε, η οργάνωση παραμένει ακέφαλη.



Όσο για την τύχη του προσωρινού της ηγέτη, κληρικού Ναΐμ Κάσεμ, πληθαίνουν τα δύο τελευταία εικοσιτετράωρα οι πληροφορίες που τον φέρουν να έχει διαφύγει στην Τεχεράνη, είδηση η οποία έχει αναπαραχθεί και από λιβανικά μέσα που πρόσκεινται ιδεολογικά στη Χεζμπολάχ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εμιρατινή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Erem News, ο Κάσεμ εγκατέλειψε τη Βηρυτό ήδη από τις 5 Οκτωβρίου, με το αεροσκάφος που μετέφερε στη Τεχεράνη τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, αφού είχε ολοκληρώσει την ολιγόωρη επίσημη επίσκεψή του στη λιβανική πρωτεύουσα.

