Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS που διοργανώνεται στο Καζάν της Ρωσίας, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Πολιτικοί και οικονομικοί εταίροι, η Κίνα και το Ιράν βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυτικές πιέσεις, κυρίως λόγω των θέσεών τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Ιράν είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή, όπου υποστηρίζει ισχυρές ένοπλες οργανώσεις, όπως η Χαμάς στη Γάζα και η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.