Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

BRICS: Συνάντηση μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του προέδρου του Ιράν Πεζεσκιάν

Πολιτικοί και οικονομικοί εταίροι, η Κίνα και το Ιράν βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυτικές πιέσεις, κυρίως λόγω των θέσεών τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία

BRICS

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκε σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS που διοργανώνεται στο Καζάν της Ρωσίας, μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Πολιτικοί και οικονομικοί εταίροι, η Κίνα και το Ιράν βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυτικές πιέσεις, κυρίως λόγω των θέσεών τους για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Ιράν είναι επίσης καθοριστικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή, όπου υποστηρίζει ισχυρές ένοπλες οργανώσεις, όπως η Χαμάς στη Γάζα και η Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία BRICS Κίνα Σι Τζινπίνγκ Μασούντ Πεζεσκιάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark