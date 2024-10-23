Χεζμπολάχ: Βίντεο με την κατάρριψη ενός ισραηλινού drone Hermes-450

Βίντεο με την κατάρριψη ενός ισραηλινού drone Hermes-450 έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Χεζμπολάχ Στο βίντεο το drone διακρίνεται να βάλλεται και μετά να πέφτει.

Ο Χασέμ Σαφιεντίν, ο κορυφαίος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ που αναμενόταν να διαδεχθεί τον δολοφονηθέντα Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση, επιβεβαίωσε η οργάνωση την Τετάρτη. «Ο Σεβασμιώτατος κ. Χασέμ Σαφιεντίν ήταν μάρτυρας στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ» τονίζεται στην ανακοίνωση.



Η Χεζμπολάχ επιβεβαίωσε ότι ο Σαφιεντίν σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.



Σύμφωνα με το Reuters, ο Σαφιεντίν διοικούσε τη Χεζμπολάχ μαζί με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα της Ναΐμ Κασάν μετά τη δολοφονία του Νασράλα, και αναμενόταν να εκλεγεί επίσημα ως επόμενος γενικός γραμματέας της, αν και δεν είχε γίνει επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

