Η Φινλανδία βιώνει ύποπτες πράξεις δολιοφθοράς και αναστάτωσης και πιστεύει ότι η Ρωσία εμπλέκεται σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις επιρροής εναντίον της ίδιας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας Λούλου Ράνε.

Το ΝΑΤΟ και οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Φινλανδίας, έχουν προειδοποιήσει ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από έναν αυξανόμενο αριθμό εχθρικών δραστηριοτήτων σε όλη την περιοχή της ευρωατλαντικής περιοχής, από επανειλημμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μέχρι εμπρησμούς που συνδέονται με τη Μόσχα - τις οποίες η Ρωσία αρνείται.

«Μεταξύ άλλων, βιώνουμε διαταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, διαφόρων ειδών ζημιές και εργαλειοποιημένη μετανάστευση. Αυτό δημιουργεί μια γενική αίσθηση αβεβαιότητας και ασάφειας σχετικά με το τι είναι αλήθεια και τι όχι», δήλωσε η Ράνε στους δημοσιογράφους.

Η ίδια δήλωσε ότι οι έρευνες για πολλές από τις υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Ωστόσο, με βάση τις πληροφορίες τόσο από τις πολιτικές όσο και από τις στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες, έχουμε σαφείς ενδείξεις που δείχνουν προς τη Ρωσία», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι η σύνδεση ήταν πιο εμφανής στις παρεμβολές GPS που έχει παρατηρήσει η Φινλανδία στη θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία της.

«Επί του παρόντος, η Ρωσία είναι η κύρια οντότητα που εμπλέκεται σε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις επιρροής εναντίον μας», είπε.

Ορισμένες από τις ύποπτες περιπτώσεις μπορεί να προέρχονται από βανδαλισμούς και να αποδειχθεί ότι δεν έχουν καμία σχέση με κρατικούς φορείς, αλλά μάλλον με την αυξημένη εγρήγορση των ανθρώπων σε τέτοια περιστατικά, δήλωσε η Υπηρεσία Ασφάλειας και Πληροφοριών της Φινλανδίας Supo.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, η σκανδιναβική εταιρεία κοινής ωφέλειας Fortum δήλωσε στο Reuters ότι αντιμετωπίζει καθημερινά επιθέσεις στον κυβερνοχώρο στη Φινλανδία και τη Σουηδία και ότι μερικές φορές έχει εντοπίσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ύποπτα άτομα κοντά στις εγκαταστάσεις της. Έχουν επίσης διαταραχθεί οι δορυφορικές συνδέσεις των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της.

Ο μεγαλύτερος πιστωτικός οργανισμός της σκανδιναβικής περιφέρειας, η Nordea, αποτελεί εδώ και εβδομάδες στόχο μιας άνευ προηγουμένου εκστρατείας άρνησης παροχής υπηρεσιών, την οποία ο Εθνικός Διευθυντής Κυβερνοασφάλειας Ράουλι Πάανανεν του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χαρακτήρισε «εξαιρετικά ασυνήθιστη».

Οι επιθέσεις ώθησαν το Εθνικό Γραφείο Ερευνών της Φινλανδίας να ξεκινήσει την Παρασκευή έρευνα σχετικά με τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο με στόχο τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Nordea ανέφερε σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters: «Το πρόσφατο κύμα επιθέσεων DDoS, το οποίο ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες, ήταν το πιο επιθετικό που έχουμε δει ποτέ. Οι επιθέσεις οδήγησαν σε προσωρινή επιβράδυνση ή μη διαθεσιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών».

Είπε ότι είχε μπλοκάρει περίπου το 90% των πρόσφατων επιθέσεων εναντίον της.

Κλοπές σε υδάτινες εγκαταστάσεις

Οι φινλανδικές αρχές επιδιώκουν συστηματικά να επαληθεύουν όλες τις εμφανίσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών κοντά σε κρίσιμες υποδομές.

«Ωστόσο, παραμένει ένα σκοτεινό στρώμα που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, κανείς δεν έχει συλληφθεί», δήλωσε ο Τόμι Βουόρι, γενικός διευθυντής της αστυνομικής υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικών.

Εκτός από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, έχει εντοπιστεί ένας σημαντικός αριθμός κλοπών σε εγκαταστάσεις νερού και παρόμοιες εγκαταστάσεις στις οποίες έχει κλαπεί τεχνικός εξοπλισμός χωρίς σαφές οικονομικό συμφέρον, είπε, εγείροντας υποψίες για την εμπλοκή κρατικού παράγοντα.

Η Supo αναφέρει δήλωσε ότι οι μυστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας αναγκάστηκαν να επανεξετάσουν τις επιχειρήσεις τους μετά την απέλαση περισσότερων από 700 Ρώσων διπλωματών από τις ευρωπαϊκές χώρες ως απάντηση στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ο τρόπος δράσης της Ρωσίας είναι όλο και πιο επιθετικός, είναι ένας πιο επικίνδυνος παράγοντας και ενδιαφέρεται όλο και λιγότερο για τα παράπλευρα θύματα», δήλωσε στο Reuters ο αναπληρωτής επικεφαλής της Supo, Τεέμου Τούρουνεν.

«Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι η Ρωσία δεν είναι ένας παντοδύναμος παράγοντας, όπως συχνά θέλει να παρουσιάζεται. Δεν είναι ικανή για όλα όσα της καταλογίζουν σήμερα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.