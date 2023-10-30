Ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας ανέρχεται πλέον στους 8.306, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.



«Τα θύματα περιλαμβάνουν 3.457 παιδιά και 2.136 γυναίκες, ενώ περισσότεροι από 21.048 άνθρωποι τραυματίστηκαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Ασράφ αλ-Κούντρα σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη της Γάζας.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι 25 νοσοκομεία τέθηκαν εκτός λειτουργίας, και 25 ασθενοφόρα στοχοποιήθηκαν στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα.«Η κατοχή επιδιώκει σκόπιμα να παραλύσει τη λειτουργία των ασθενοφόρων», είπε ο εκπρόσωπος.Ο ισραηλινός στρατός έχει διευρύνει τις αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία υφίσταται σφοδρές αεροπορικές επιδρομές μετά την αιφνιδιαστική αιματηρή επίθεση της παλαιστινιακής ομάδας Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς.

