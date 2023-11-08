Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού τέθηκαν οι αρχές του Τέξας την Τετάρτη, μετά από μεγάλη έκρηξη που προκλήθηκε σε χημικό εργοστάσιο.

Οι αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν άμεσα τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες σε ακτίνα τουλάχιστον 5 μιλίων.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, της έκρηξης προηγήθηκε φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Δείτε βίντεο:

@FOX26Houston chemical plant explosion @ FM 1127 in Shepherd,TX pic.twitter.com/oXMPeo8Z00 — Officer Heeblo Squat, First of The Squareheads (@sparklingdonut) November 8, 2023

........

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.