Έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο στο Τέξας - Προειδοποίηση σε ακτίνα 5 μιλίων για τους κατοίκους - Δείτε βίντεο

Η έκρηξη προκλήθηκε από φωτιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου

Τέξας

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού τέθηκαν οι αρχές του Τέξας την Τετάρτη, μετά από μεγάλη έκρηξη που προκλήθηκε σε χημικό εργοστάσιο.

Οι αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν άμεσα τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες σε ακτίνα τουλάχιστον 5 μιλίων.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, της έκρηξης προηγήθηκε φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Δείτε βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τέξας Χημικά Φωτιά Πυρκαγιά ΗΠΑ
