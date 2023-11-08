Βρετανός αξιωματούχος στην έρευνα για Covid: Μια κυβέρνηση «στα όρια του πανικού»

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την εικόνα μίας βρετανικής κυβέρνησης που άργησε να συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης αναφορικά με τον κορωνοϊό και στη συνέχεια σχεδόν πανικοβλήθηκε, έδωσε στην κατάθεσή του στο πλαίσιο της ανεξάρτητης έρευνας για τον χειρισμό της πανδημίας ο τότε Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου λόρδος Σέντγουϊλ, δηλαδή ο ανώτατος κυβερνητικός διοικητικός υπάλληλος με ευθύνη συντονισμού του έργου των υπουργείων.

Παραδεχόμενος ότι όντως στην αρχή της πανδημίας ο ίδιος είχε προτείνει ως επιλογή συναθροίσεις ανθρώπων ώστε να κολλήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα όσο πιο πολλοί γινόταν τον κορωνοϊό με σκοπό να αναπτυχθεί ανοσία, απολογήθηκε. Σημείωσε πάντως ότι το σχόλιο είχε γίνει σε μία ιδιωτική συζήτηση ως «αλληγορία», η οποία αποκαλύφθηκε από τον επικεφαλής προσωπικού της Ντάουνινγκ Στριτ Ντόμινικ Κάμινγκς και τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν αντιμετώπιζε την κατάσταση χωρίς συμπόνοια ή με απερισκεψία.

Στην πολύωρη κατάθεσή του την Τετάρτη ο λόρδος Σέντγουϊλ είπε κυρίως ότι δεν έγινε αντιληπτό άμεσα από την κυβέρνηση το μέγεθος της απειλής που θα συνιστούσε ο κορωνοϊός αν ξέφευγε από την Κίνα, όπως είχε για πρώτη φορά προειδοποιήσει στις 21 Ιανουαρίου 2020 ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς. «Η κυβέρνηση δε θεωρούσε αναπόφευκτη μια πανδημία», ανέφερε, παραπέμποντας και στα μέχρι τότε ελλιπή επιστημονικά δεδομένα.

Παραδέχθηκε ότι στις αρχές Φεβρουαρίου, όπως φαίνεται και από πρακτικά τοποθετήσεων του τότε πρωθυπουργού, η έμφαση δινόταν στην αποφυγή υπερβολικών αντιδράσεων και πρόκλησης ανησυχίας στο κοινό.

Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου πάντως, συνέχισε, υπήρχε σε κυβερνητικό επίπεδο ευρεία ενημέρωση για την απειλή σε ένα χείριστο σενάριο, αλλά παράλληλα υπήρχαν και διαβεβαιώσεις για επαρκή σχεδιασμό αντιμετώπισης της απειλής αυτής.

Όπως πρόσθεσε, «ένιωθα ότι έπρεπε να ηγηθώ ενός συστήματος που ήταν στα όρια του πανικού σε εκείνο το σημείο». Είπε μάλιστα πως για να αποτρέψει τον πανικό δεν μιλούσε για την ανεπάρκεια της προετοιμασίας έναντι της πανδημίας και ίσως για αυτό να έδινε την εντύπωση ότι δεν αντιλαμβανόταν τον κίνδυνο, όπως του έχουν προσάψει άλλοι μάρτυρες στην έρευνα.

Και ο λόρδος Σέντγουϊλ επέκρινε τον τότε Υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ για τον χειρισμό της κατάστασης, ενώ για τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον είπε ότι οι μέθοδοι εργασίας του ήταν εξοντωτικοί για τους συνεργάτες του, μια αναφορά σε σχόλια άλλων παραγόντων της περιόδου της πανδημίας που κατηγόρησαν τον κ. Τζόνσον για αναποφασιστικότητα.

Στη δική του κατάθεση στην επιτροπή που διεξάγει την έρευνα, υπό τη βαρόνη Χάλετ, την Τρίτη ο τότε σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον Έντουαρντ Ούντνι-Λίστερ επιβεβαίωσε τις παλαιότερες αναφορές περί πρόθεσης του τότε πρωθυπουργού να δεχθεί ένεση με τον κορωνοϊό σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση.

Σημείωσε πάντως ότι ήταν ένα «ατυχές σχόλιο» από τον κ. Τζόνσον όταν ακόμα η COVID-19 δεν είχε αρχίσει να θεωρείται η σοβαρή νόσος που γρήγορα αποδείχθηκε πως ήταν.

Ο κ. Ούντνι-Λίστερ επιβεβαίωσε επίσης την καταγγελία που είχε κάνει ο επικεφαλής προσωπικού της Ντάουνινγκ Στριτ εκείνη την περίοδο Ντόμινικ Κάμινγκς πως ο Μπόρις Τζόνσον είχε πει «αφήστε τα πτώματα να στοιβαχτούν ανά χιλιάδες», αντί να επιβληθεί το δεύτερο lockdown τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει αρνηθεί, τόσο σε δηλώσεις του όσο και στη Βουλή των Κοινοτήτων, πως προέβη σε αυτό το σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.