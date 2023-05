Tρόμος για Χάρι και Μέγκαν: Άνδρας παρακολουθούσε το σπίτι τους στις 2 τα ξημερώματα 

Έναν νεαρό άνδρα που παρακολουθούσε χθες τη νύχτα το σπίτι του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια, συνέλαβαν άνδρες της ασφάλειας της έπαυλης.

Εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της Σάντα Μπάρμπαρα δήλωσε στο TMZ ότι έλαβαν ένα τηλεφώνημα τη Δευτέρα γύρω στις 2 τα ξημερώματα από το προσωπικό ασφαλείας της έπαυλης των Σάσεξ.

Οι άνδρες της προσωπικής φρουράς του ζευγαριού είχαν εντοπίσει τον 29χρονο Kevin Garcia Valdovinos να έχει μπει στην είσοδο της ιδιοκτησίας και να κινείται προς το σπίτι.

'Stalker' is arrested lurking outside Harry and Meghan's Montecito mansion https://t.co/0F86GmTZn0