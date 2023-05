Μέγκαν Μαρκλ: Βραβείο από τα χέρια εμβληματικής ακτιβίστριας του γυναικείου κινήματος

Η δούκισσα του Σάσεξ Μέγκαν Μαρκλ τιμήθηκε με το βραβείο «Woman of Vision» σε μία λαμπρή εκδήλωση του Ms. Foundation for Women στη Νέα Υόρκη. Συνοδευόμενη από δύο ξεχωριστούς καλεσμένους, τον σύζυγό της πρίγκιπα Χάρι, και τη μητέρα της, Ντόρια Ράγκλαντ(Doria Ragland) η δούκισσα του Σάσεξ παρέλαβε από τα χέρια της φίλης της και ιδρυτικό μέλος τους οργανισμού Γκλόρια Στάινεμ το βραβείο για την υπεράσπιση των γυναικών και των κοριτσιών.

Κατά τη διάρκεια του ευχαριστήριου λόγου της, η Mέγκαν ευχαρίστησε τη Στάινεμ «για την έμπνευση που είσαι, για την καθοδήγησή σου, τις σοφές συμβουλές σου, την εξαιρετικά θρασύτατη αίσθηση του χιούμορ και για την απίστευτη φιλία σου».

Prince Harry and Meghan Markle arrive at the Women of Vision Awards carpet. pic.twitter.com/4I00fhsaag