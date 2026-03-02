Εκατοντάδες επιπλέον πτήσεις ακυρώθηκαν τη Δευτέρα, παρατείνοντας τη διατάραξη των παγκόσμιων αερομεταφορών που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, με εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες να βρίσκονται ήδη εγκλωβισμένοι.

Οι μετοχές των κορυφαίων αεροπορικών εταιρειών δέχθηκαν πιέσεις μετά από ημέρες κλυδωνισμών, με τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να αφήνει να εννοηθεί ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα μπορούσε να διαρκέσει άλλες τέσσερις εβδομάδες.

Μεγάλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι -του πιο πολυσύχναστου διεθνούς κόμβου στον κόσμο- παρέμειναν κλειστά για τρίτη συνεχή ημέρα, εν μέσω του πιο οξέος πλήγματος για την αεροπορία από τότε που η πανδημία Covid-19 παρέλυσε τον κλάδο.

Πτήσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, προκαλώντας αναστάτωση σε χιλιάδες δρομολόγια μέχρι στιγμής, καθώς οι διεθνείς αερομεταφορείς συνεχίζουν να αναστέλλουν τις υπηρεσίες τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, νωρίς τη Δευτέρα, 1.239 πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί. Οι εταιρείες Emirates Airlines (με έδρα το Ντουμπάι), Etihad Airways (με έδρα το Άμπου Ντάμπι) και Qatar Airways (με έδρα την Ντόχα) έχουν ακυρώσει συλλογικά εκατοντάδες πτήσεις.

Άλλοι αερομεταφορείς ακύρωσαν δρομολόγια σε όλη την περιοχή. Η Air India ακύρωσε την Κυριακή πτήσεις που αναχωρούσαν από το Δελχί, το Μουμπάι και το Αμριτσάρ για μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Σχεδόν 2.800 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο και 3.156 την Κυριακή, σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightAware.

«Για τους ταξιδιώτες, δεν υπάρχει τρόπος να ωραιοποιηθεί η κατάσταση», δήλωσε ο Henry Harteveldt, αναλυτής του κλάδου των αερομεταφορών και πρόεδρος του Atmosphere Research Group. «Θα πρέπει να προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς αυτές οι επιθέσεις εξελίσσονται και, ελπίζουμε, τερματίζονται».

Ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ήταν ουσιαστικά άδειος μέχρι τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Ο αντίκτυπος εξαπλώθηκε πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή, με επιβάτες εγκλωβισμένους από το Μπαλί έως τη Φρανκφούρτη.

Μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη αναστάτωση ήταν:

Emirates Airlines: Ο μεγαλύτερος διεθνής αερομεταφορέας στον κόσμο ανέστειλε όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια από και προς το Ντουμπάι μέχρι τις 3 μ.μ. τη Δευτέρα.

Etihad Airways: Ανέστειλε όλες τις πτήσεις από και προς το Άμπου Ντάμπι μέχρι τις 2 μ.μ. τη Δευτέρα.

Qatar Airways: Ανέστειλε τις πτητικές λειτουργίες λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ.

Πρωτοφανής κρίση, υψηλότερες τιμές πετρελαίου

Καθώς η σύγκρουση εξαπλώθηκε στον Λίβανο -με το Ισραήλ να πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, αφού η ευθυγραμμισμένη με το Ιράν Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ- μεγάλο μέρος του εναέριου χώρου της περιοχής παρέμεινε κλειστό. Βασικά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Άμπου Ντάμπι στα ΗΑΕ και της Ντόχα στο Κατάρ, έκλεισαν ή λειτούργησαν με σοβαρούς περιορισμούς.

Πληρώματα και πιλότοι είναι πλέον διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, περιπλέκοντας τη διαδικασία επανέναρξης των πτήσεων όποτε ανοίξει ξανά ο εναέριος χώρος.

Ενώ πολλοί επιβάτες πάλευαν να βρουν πληροφορίες για την κατάσταση των προγραμματισμένων ταξιδιών τους, συγκεντρωμένοι σε μερικά από τα πιο πολυσύχναστα εμπορικά αεροδρόμια του κόσμου εν μέσω εκτεταμένων καθυστερήσεων και ακυρώσεων, οι υπερ-πλούσιοι βρήκαν μια εναλλακτική διαδρομή εξόδου από τη Μέση Ανατολή.

«Η Σαουδική Αραβία είναι η μόνη πραγματική επιλογή για τους ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από την περιοχή αυτή τη στιγμή», δήλωσε στο Semafor ο Ameerh Naran, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ναύλωσης ιδιωτικών τζετ Vimana Private, ανεβάζοντας το κόστος των ιδιωτικών πτήσεων από το Ριάντ προς την Ευρώπη έως και τις 350.000 δολάρια.

Η περιοχή και οι αεροπορικές της εταιρείες έχουν συνηθίσει στις ταξιδιωτικές αναταραχές τα τελευταία χρόνια, αλλά ένα τόσο παρατεταμένο κλείσιμο των αιθέρων -πάνω από 24 ώρες- και η διακοπή λειτουργίας και των τριών μεγάλων κόμβων διέλευσης του Κόλπου είναι πρωτοφανής, ανέφεραν αναλυτές. Ο Κόλπος αποτελεί επίσης σημαντική διασταύρωση για τις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές (cargo), ασκώντας περαιτέρω πίεση στις εμπορικές οδούς, πέρα από την αναταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές.

Οι μετοχές της Japan Airlines υποχώρησαν κατά 5,6%, της Singapore Airlines κατά 4,5%, της Qantas Airlines κατά 5,4% και της Cathay Pacific κατά 2,9%, καθώς οι επενδυτές αναλογίζονταν τον αντίκτυπο του πολέμου με το Ιράν στην αεροδιαστημική βιομηχανία.

Οι αερομεταφορείς σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν επίσης υψηλότερες τιμές πετρελαίου, αφού το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άλμα έως και 13% φτάνοντας τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, με τους αναλυτές να προβλέπουν ότι θα μπορούσε να σκαρφαλώσει μέχρι και τα 100 δολάρια.

«Για όλους, ο κύριος αντίκτυπος θα έρθει μέσω των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες προφανώς θα δεχθούν μια ώθηση προς τα πάνω», δήλωσε ο σύμβουλος αεροπορίας Bertrand Grabowski.

Ορισμένες πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανακατευθύνθηκαν για να αποφύγουν τον κλειστό ή περιορισμένο εναέριο χώρο. Οι διαδρομές πάνω από το Ιράν και το Ιράκ είχαν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία από τότε που ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ανάγκασε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο και των δύο αυτών χωρών.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Μέση Ανατολή πιέζει τώρα τις αεροπορικές εταιρείες σε στενότερους διαδρόμους, με τις συγκρούσεις μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν να προσθέτουν έναν περαιτέρω κίνδυνο, σημείωσε ο Ian Petchenik, διευθυντής επικοινωνίας του Flightradar24. «Ο κίνδυνος παρατεταμένης αναταραχής είναι η κύρια ανησυχία από την πλευρά της εμπορικής αεροπορίας», δήλωσε.»

Πηγή: skai.gr

