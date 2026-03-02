Του Βαγγέλη Δουράκη

Ο κύκλος των ανατιμήσεων τον οποίο πυροδοτεί η τρέχουσα πολεμική σύρραξη στον Περσικό, μεταφέρεται αυτήν την εβδομάδα από τα ταμπλό των χρηματιστηρίων στην πραγματική οικονομία και … «καίει» πρώτα από όλους τους οδηγούς οχημάτων: Το «μίνι ράλι» των διεθνών τιμών πετρελαίου, που προηγήθηκε των επιθέσεων των Ισραηλινών και των Αμερικανών στο Ιράν και εν πολλοίς προεξόφλησε την έναρξη των επιχειρήσεων, θα έχει αντίκτυπο στις αντλίες των καυσίμων.

Και βεβαίως αναλόγως των εξελίξεων δεν αποκλείεται οι τιμές να «ψηλώσουν» και άλλο, εφόσον το ράλι των διεθνών αγορών συνεχιστεί.

Ο νέος κύκλος ανατιμήσεων στις αντλίες καυσίμων

Σε πρώτη φάση από αυτήν την εβδομάδα κιόλας, όπως προαναφέρθηκε, η τιμή των καυσίμων στην αντλία αναμένεται να «τσιμπήσει» γύρω στα 3 λεπτά το λίτρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέσο όρο τιμής θα δούμε να ανεβαίνει για παράδειγμα στην αμόλυβδη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στα 1,78 ευρώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Δεν αποκλείεται όμως να υπάρξει κα συνέχεια: Εάν πχ η διεθνής τιμή πετρελαίου προσεγγίσει τα 80$/βαρέλι, τότε στη χώρα μας η αμόλυβδη θα πωλείται προς 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ αν η διεθνής τιμή «εκτοξευτεί» στα 85- 100$/βαρέλι, τότε στη λιανική η αμόλυβδη θα υπερβεί το 1,90 ευρώ το λίτρο.

Ανάλογα αναμένεται να κινηθούν και οι τιμές σε πετρέλαιο κίνησης κα θέρμανσης.

Το σκηνικό στις διεθνείς αγορές

Σε κάθε περίπτωση τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα από τη μια στον Περσικό και από την άλλη στις αγορές, καθώς αυτά τα μέτωπα θα καθορίσουν τις εξελίξεις: Σήμερα θα δοθεί ένα πρώτο στίγμα για το πώς «διαβάζει» η οικονομική κοινότητα τις εξελίξεις στο Ιράν και τα όσα καταγράφονται στα Στενά του Ορμούζ που βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.

Άλλωστε, από εκεί διέρχεται περίπου το 25% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Στο φόντο αυτό, ήδη, οι τιμές του brent έχουν πάρει την ανιούσα. Ειδικότερα, σε μηνιαία βάση αυτή ανέρχεται στο 8% περίπου με την τιμή να κινείται πέριξ των 72-73 δολαρίων. Σε εβδομαδιαία βάση η άνοδος είναι σχεδόν στο 2%, ενώ σε δωδεκάμηνη βάση (YΤD) η άνοδος είναι της τάξης του 19,75%. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του φυσικού αερίου στο ολλανδικό TTF διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα πέριξ των 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Έχει σημασία να ειπωθεί πως στους βασικούς κινδύνους που εξακολουθούν να σκιάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον, παρά τη σαφή βελτίωση των δεικτών σε Ελλάδα και Ευρώπη, εστίασε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στο πλαίσιο πρόσφατη συζήτησης που έγινε κατά την ετήσια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Όπως σημείωσε ο Γιάννης Στουρνάρας, παραμένει ασταθές το διεθνές περιβάλλον με τον σημαντικότερο κίνδυνο, όπως είπε χαρακτηριστικά, να είναι ο γεωπολιτικός.



