Η Warner Bros Discovery αποδέχθηκε τελικά την πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance, υπογράφοντας τη συμφωνία ύψους 110 δισ. δολαρίων το πρωί, όπως αποκαλύπτει ηχητικό απόσπασμα από την παγκόσμια τηλεδιάσκεψη προσωπικού της εταιρείας που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

«Η Netflix είχε το νομικό δικαίωμα να ισοφαρίσει την προσφορά της PSKY. Όπως γνωρίζετε, τελικά επέλεξε να μην το κάνει. Αυτό οδήγησε στην υπογραφή συμφωνίας με την PSKY σήμερα το πρωί. Εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή», δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη ο Μπρους Κάμπελ, επικεφαλής εσόδων και στρατηγικής της Warner Bros.

Η Paramount και η Warner Bros δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters να σχολιάσουν την εξέλιξη.

Η συμφωνία βάζει τέλος στον πόλεμο προσφορών για το χαρτοφυλάκιο της Warner Bros που βρισκόταν σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Η Netflix αρνήθηκε να ισοφαρίσει την τελευταία προσφορά της Paramount, ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, την οποία η Warner Bros έκρινε καλύτερη από τη συμφωνία των 27,75 δολαρίων ανά μετοχή που είχε προτείνει ο κολοσσός του streaming για τα στούντιο και τις υπηρεσίες streaming της εμβληματικής εταιρείας.

Η μετοχή της Paramount σημειώνει ράλι της τάξης του 20%, στον απόηχο της είδησης.

Ωστόσο, και ο τίτλος της Netflix καταγράφει σημαντικά κέρδη, της τάξης του 13%, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν την απόφασή της να αποχωρήσει από τη διεκδίκηση της Warner Bros.

Αναμένεται το «πράσινο φως» από την επιτροπή ανταγωνισμού της ΕΕ

Η Paramount αναμένεται, εν τω μεταξύ, να εξασφαλίσει σχετικά εύκολα την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ τυχόν αποεπενδύσεις που θα απαιτηθούν εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Ωστόσο, η συγχώνευση των δύο κολοσσών έχει τεθεί στο μικροσκόπιο του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, ο οποίος δήλωσε ότι η Πολιτεία διερευνά τη συμφωνία της Paramount και ότι η αξιολόγηση θα είναι «ενδελεχής και αυστηρή».

Η συμφωνία -που περιλαμβάνει χρέους ύψους περίπου 29 δισ. δολαρίων- συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες ανακατατάξεις στον χώρο των μέσων ψυχαγωγίας του Χόλιγουντ, δεδομένου ότι θα δημιουργήσει ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο παγκοσμίως, επιτρέποντας στην Paramount να αξιοποιήσει τον πλούτο πνευματικής ιδιοκτησίας της Warner Bros, που περιλαμβάνει εμβληματικά franchises όπως τα «Fantastic Beasts» και «The Matrix».

Παράλληλα, θα δώσει στην Paramount τη δυνατότητα να ενισχύσει τη στρατηγική της στο streaming, με πιθανή ενοποίηση των HBO Max και Paramount+, ώστε να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά και να ανταγωνιστεί πιο άμεσα τον ηγέτη του κλάδου, Netflix.

Η Paramount επιδίωκε την εξαγορά της Warner Bros από τα τέλη του περασμένου έτους, όταν ξεκίνησε μια επιθετική προσπάθεια για να αποσπάσει την εταιρεία από τον κολοσσό του streaming, αυξάνοντας σταδιακά την προσφορά της.

Η εταιρεία, στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται ο Ντέιβιντ Έλισον, γιος του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της Warner να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο βελτιωμένης πρότασης σε μετρητά.

Στην αναθεωρημένη προσφορά της, η Paramount αύξησε το ποσό της ρήτρας υπαναχώρησης που θα κατέβαλε σε περίπτωση αποτυχίας της συμφωνίας λόγω ρυθμιστικών εμποδίων στα 7 δισ. δολάρια από 5,8 δισ. δολάρια

Η Paramount συμφώνησε επίσης να καταβάλει το ποσό των 2,8 δισ. δολαρίων που οφείλει η Warner Bros στη Netflix ως ρήτρα υπαναχώρησης.



